Высунул язык и тянется к груди: Прохора Шаляпина сняли с 57-летней артисткой

Известный российский певец Прохор Шаляпин старается не давать поклонникам забывать о себе. Однако больше, чем его музыкальные успехи, общественность обсуждает его любовные похождения. Так, 40-летний исполнитель хита "Сорвали розу" прославился своей тягой к женщинам постарше. Известно, что Шаляпин был женат на Ларисе Копенкиной, а также на канадской миллиардерше Татьяне Клаудии Дэвис.

После неожиданной кончины последней супруги Шаляпину приписывали роман с 48-летней балериной Анастасией Волочковой. Не успели фанаты переварить эту новость, как Прохора сняли с другой женщиной – 57-летней артисткой Натальей Штурм.

Шаляпина и певицу запечатлели в зрительном зале. Фото получилось крайне пикантным: Прохор слегка навалился на Наталью телом, крепко прижался, высунул язык и тянется к груди. Штурм с эффектным декольте лишь скромно улыбается.





Известно, что Штурм и Шаляпин – давние друзья. Они не раз появлялись в обществе вместе, а недавно и вовсе записали откровенный ролик, на котором весело вместе хохотали. На кадрах Наталья оседлала исполнителя. Сам певец оценил эту выходку коллеги и заявил, что "съемки были очень эффектными".

Теперь в Сети снова обсуждают похождения Прохора. Поклонники гадают, кого же в итоге выберет Шаляпин среди двух эпатажных женщин.

Ранее 40-летний Прохор Шаляпин рассказал, зачем написал завещание так рано.