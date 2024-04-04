На Сергея Зверева подали в суд из-за его долга за коммунальные услуги

Известный стилист Сергей Зверев вместе с членами его семьи оказался в центре правовых разбирательств из-за значительных задолженностей по оплате коммунальных услуг. По данным Mash, звезда и его семья накопили долг в размере более 61 тысячи рублей за потребление газа, электроэнергии и воды в своем жилище, расположенном на улице Александра Невского в столице. Данный дом является местом регистрации не только Зверева, но и его матери.

Источник сообщает, что причиной такого долга является неуплата за коммунальные услуги, что привело к обращению управляющей компании ГБУ "ЭВАЖД" в Тверской районный суд для взыскания задолженности.

В то же время, сын стилиста столкнулся с проблемами из-за своих финансовых обязательств перед "Центром долгового управления", где его задолженность составляет около 11 тысяч рублей. Ситуация дошла до того, что дело было передано в суд.



Таким образом, Зверевы оказались втянуты в серию юридических процессов, связанных с их финансовыми обязательствами перед коммунальными службами и кредиторами.

Интересно, что ранее Сергей Зверев пожаловался на соседей, которые громко справляли нужду в своем туалете, в то время как стилист расслаблялся в ванной комнате. Он даже выложил в Сеть снимок, на котором запечатлен лежа в ванне. Слова Зверева приводил женский журнал "Клео.ру".