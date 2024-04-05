Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь

Актер Алексей Нилов со своей избранницей Еленой поженились 20 лет назад. До встречи супруги жизнь звезды "Улицы разбитых фонарей", мягко говоря, катилась под откос: знаменитость злоупотреблял спиртным и однажды чуть не умер, рассказывал он. Однако появление любимой перевернуло его жизнь с ног на голову.

"Спустя четыре года совместной жизни я понял, что человек молча и бескорыстно периодически терпит от меня слишком много огорчений. После этого предложил ей венчаться. Я очень изменился благодаря ей", – вспомнил шоумен.

Звезда фильма "Жизнь одна" заявил, что хорошо помнит их знакомство. Тогда он сразу влюбился в Елену и долго не хотел ее отпускать, занимая беседой, рассказал Алексей. Спустя два десятка лет актер уверенно говорит, что их любовь такая же крепкая, как и раньше.

Кроме того, шоумен часто размышляет, почему их отношения такие крепкие. Он считает, что причиной может быть непубличность жены. Она не актриса и не певица, при этом им вместе очень интересно, рассказал Нилов.

За счастье сына радуется и отец – советский актер Геннадий Нилов. Он считает, что Алексею очень повезло с женой, которая заботится и "не дает спуску" мужу. Нилов-старший отметил, что с такой невесткой он полностью спокоен за сына.

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