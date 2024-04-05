Что сеять в апреле: полный гид по рассаде

Апрель – это время, когда природа просыпается от зимнего сна, и садоводы начинают активные подготовки к новому сезону. В этом месяце уже можно и нужно заниматься посадкой рассады для многих культур, чтобы к моменту наступления тепла получить крепкие и готовые к пересадке в открытый грунт растения. Вот несколько советов о том, какую рассаду пора готовить в апреле и как это сделать правильно.

Подготовка почвы и емкостей

Перед посевом необходимо подготовить почву и емкости для рассады. Почва должна быть плодородной, легкой и воздухопроницаемой. Желательно использовать специальные смеси для рассады или самостоятельно приготовить смесь из перегноя, торфа и песка. Емкости для посева должны быть чистыми и иметь дренажные отверстия.





Овощные культуры

В апреле актуально заниматься посевом таких овощных культур, как томаты, перец, баклажаны, капуста (белокочанная, цветная, брокколи), а также лук на перо и салат. Эти растения требуют предварительного выращивания в защищенных условиях для укрепления перед высадкой в открытый грунт.

Цветочные культуры

Для цветников и клумб также пришло время подумать о рассаде. В апреле можно начинать посев петунии, лобелии, астры, герани, вербены и других цветочных культур, которые требуют длительного периода роста перед цветением.

Уход за рассадой

После посева не забывайте обеспечивать рассаду достаточным количеством света и воды. Используйте фитолампы для дополнительного освещения в пасмурные дни. Поливайте рассаду умеренно, избегая переувлажнения.





Закаливание рассады

Прежде чем высаживать рассаду в открытый грунт, ее необходимо закалить. Примерно за 1-2 недели до предполагаемой даты высадки начинайте выносить рассаду на улицу, постепенно увеличивая время пребывания на свежем воздухе.