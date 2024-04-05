Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца"

Дочь экс-участницы группы "ВИА Гра" Алина Белькевич появилась на свет в 2004 году от известного футболиста Валентина Белькевича. Долгое время она никак о себе не заявляла и не показывала стремления пойти по стопам своей звездной мамы Анны Седоковой. Оно и неудивительно: после развода певица много работала, чтобы содержать семью, и не могла уделять много времени дочери. С ее воспитанием помогали родители звезды и няни. Кроме того, Алина росла без отцовской любви, а у новых избранников мамы не получилось найти общий язык с девочкой.

Однако нынешний супруг Седоковой, баскетболист Янис Тимма, стал для Алины Белькевич очень близким человеком. Конечно, он тоже не смог дать ей родительскую любовь, однако всегда поддерживал советом и заботился о ней, поделилась дочь знаменитости. Сейчас она называет 31-летнего спортсмена своим другом.

"Я никого не воспринимала как отца, потому что не в том возрасте была. Янису я благодарна, он делает многое для семьи, он хороший человек", – рассказала девушка.

Об отношениях 41-летней исполнительницы песни "Привыкаю" с баскетболистом стало известно пять лет назад. Тогда влюбленных сняли вместе на курорте. Эта история обернулась грандиозным скандалом, ведь Тимма бросил свою семью ради певицы.

Ранее мы писали, как изменилась жизнь Анны Седоковой после разрыва с экс-супругом.