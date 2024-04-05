Драпеко призвала оставить Пугачеву в прошлом

Елена Драпеко, актриса с послужным списком в киноиндустрии и занимающая высокую должность в комитете по культуре Госдумы, высказала свое мнение о знаменитостях, решивших покинуть родные пенаты. В частности, она затронула тему переезда Аллы Пугачевой и ее семьи в Израиль на фоне текущих общественно-политических событий.

Драпеко подчеркнула свое безразличие к будущим перспективам Пугачевой, указав на утрату интереса к артистке после ее отъезда за пределы России в момент, когда стране была нужна поддержка. По мнению парламентария, вклад исполнительницы хита "Миллион алых роз" в культурное наследие страны уже не имеет прежнего значения, и ее действия больше не влияют на культурную жизнь государства.

Актриса также отметила, что Алла Пугачева, видимо, предпочитает избегать сложностей, перебираясь из одного государства в другое, как это было при обострении ситуации на Ближнем Востоке прошлой осенью, когда певица выбрала Кипр в качестве временного убежища.

Драпеко выразила мнение, что уменьшение авторитета Пугачевой среди ее поклонников является результатом разочарования в ее личности. Она предположила, что возможное присвоение Алле Борисовне статуса иноагента не вызовет значительного резонанса или разочарования среди россиян, поскольку общественное мнение уже изменилось в отношении артистки.

Кроме того, Елена Драпеко акцентировала внимание на необходимости двигаться вперед и сосредоточиться на новых лицах российской культуры, которые в настоящее время формируют ее облик, призвав оставить Аллу Пугачеву в прошлом и открыть страницу новых достижений и талантов.