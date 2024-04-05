Друг рассказал о состоянии Расторгуева, концерт которого был внезапно отменен

5 апреля появились слухи о неожиданной госпитализации Николая Расторгуева, вокалиста популярной группы "Любэ". Однако эти разговоры были быстро развеяны представителями музыканта. Они уточнили, что посещение медицинского заведения якобы было запланированным, и подчеркнули, что все запланированные выступления группы состоятся. Тем не менее концерт коллектива, который должен был состояться вечером 5-го числа в Тюмени, оказался отмененным буквально за несколько часов.

Николай Расторгуев, который на протяжении многих лет борется с проблемами здоровья, в частности с заболеванием почек, которое потребовало трансплантации в середине 2000-х, продолжает активно выступать и гастролировать, несмотря на свои недуги.

Сергей Мазаев, друг Расторгуева и фронтмен группы "Моральный кодекс", в недавней беседе с прессой заговорил о состояния здоровья 67-летнего коллеги. Он отметил, что артист не скрывал своих проблем со здоровьем и всегда был открыт по этому поводу. По словам Мазаева, несмотря на пройденные испытания, его состояние в последнее время остается стабильным.

Мазаев также выразил свою обеспокоенность по поводу распространенных слухов о внезапной госпитализации Расторгуева, однако признал, что еще не имел возможности лично связаться с ним для получения подтверждения этих данных.