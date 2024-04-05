Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву

Резиденцию Аллы Пугачевой в Сети обсуждали множество раз. Некоторые удивлялись роскошным интерьерам, площади и стоимости загородной недвижимости Примадонны. Однако оказалось, что дом певицы не самый шикарный. Певицу переплюнул Стас Михайлов. Несколько лет назад резиденцию исполнителя признали самой дорогой среди всех звезд российского шоу-бизнеса.

Коттедж расположен на территории элитного поселка на "Новой Риге". На территории есть все, чтобы звездные владельцы недвижимости наслаждались жизнью: от частного пляжа до гольф-клуба.

Над дизайном самой резиденции трудилась супруга артиста в компании итальянских дизайнеров. Чтобы ремонт был долговечным, им предложили классический стиль в интерьере. По этой причине Михайлов живет в окружении колонн, лепнины и муранского стекла. Особенно постарались дизайнеры над комнатами дочерей артиста. В их спальнях винтажные стекла и ткани ручной работы.

Обошлась такая роскошь исполнителю хита "Половинка" в сумму, превышающую миллиард рублей, считает брокер Оксана Романовская.

"Эксперты оценивают стоимость участка, на котором стоит дом, в 150 миллионов рублей, а расходы на строительство особняка – в 12 миллионов долларов", – рассказала специалист.

Сообщается, что оплатил свой элитный особняк Стас Михайлов сразу. Ипотеку на покупку брать не пришлось. Артист рассказывал, что у него была неприятная история с займом, поэтому он категорически против кредитов.

Ранее Пугачева ответила Михайлову после его критики в адрес уехавших из РФ артистов.