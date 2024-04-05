Концерт "Любэ" отменился за несколько часов до начала: что произошло

В Тюмени фанаты популярной группы "Любэ" испытали разочарование из-за неожиданной отмены долгожданного концерта, запланированного на пятницу, 5 апреля, в 19:00. Непредвиденное изменение планов было обусловлено, согласно поступившей информации, госпитализацией ведущего вокалиста ансамбля Николая Расторгуева. Эта новость распространилась за несколько часов до начала шоу.

Сведения о состоянии здоровья музыканта быстро охватили СМИ, вызвав серию спекуляций и слухов среди преданных слушателей. Вопреки сомнениям, организаторы вскоре официально объявили о переносе мероприятия на другой день.

Через официальный аккаунт группы в социальной сети "ВКонтакте" было разъяснено, что билеты, купленные на отмененный концерт, останутся в силе для входа на перенесенное выступление, и обменять их не потребуется. Ожидается, что концерт в Тюмени может быть проведен 29 мая.

Этот инцидент стал не первым случаем переноса выступления группы "Любэ" в данном городе. Ранее было запланировано проведение концерта 20 марта, однако и тогда мероприятие было отложено по причинам, которые так и не были обнародованы.