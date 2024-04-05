Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь"

Этот год для Ларисы Гузеевой начался с череды неприятностей. Так, в январе артистка рассказала, что упала со стула и разбила лоб. Знаменитой свахе даже пришлось сделать челку, чтобы травму было не видно. А после ведущая сообщила, что сломала ногу. Впрочем, поврежденная конечность не мешает неуемной звезде передвигаться и даже путешествовать. Недавно Гузеева делилась в блоге, что слетала в Израиль. Сейчас улетела от мужа с другим мужчиной в Ессентуки.

Лариса вышла на связь с подписчиками и рассказала, что вылетает из столичного аэропорта. Так как нога все еще болит, то по большой территории она решила передвигаться на инвалидном кресле. А вот костыли нес ее спутник, которым оказался актер Эвклид Кюрдзидис.

"Он, как мой оруженосец верный. Мы едем сейчас к нему на родину, в Ессентуки. А я на коляске", – рассказала актриса.

Эвклид отметил, что аэропорт полон поклонниками Ларисы, которые готовы "целовать ножку, чтобы она зажила". Впрочем, Гузеева не согласна.

"Целовать ножку будешь only you (только ты – Прим.ред.)", – заявила звезда.





Напомним, ведущая шоу "Давай поженимся!" рассказала о переломе в начале марта. Она поделилась, что еще неделю после падения боялась идти в больницу и терпела боль. После того как звезде наложили гипс, она делилась своей жизнью на больничном и рассказами о питомце. А вот о супруге Игоре Бухарове Гузеева предпочитает молчать. Правда, еще осенью прошлого года телеведущая поделилась, что между ними больше не осталось разногласий.

Ранее Лариса Гузеева показала ногу в гипсе после падения.