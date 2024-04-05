47-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу

Несколько лет назад исполнительница хита Waka Waka перенесла громкий развод с Жераром Пике, с которым была в отношениях порядка десяти лет и родила двоих детей. Она уличила его в неверности и вместе с сыновьями улетела в Штаты. Исполнительница долгое время не могла оправиться после тяжелого разрыва. Однако недавно стало известно, что певица снова обрела свою любовь.

Избранником 47-летней Шакиры стал молодой актер Люсьен Лависконта, который прославился благодаря роли в сериале "Эмили в Париже". Они познакомились во время работы над клипом Punteria, в котором 31-летний артист изображал возлюбленного Шакиры. Горячие отношения в кадре превратились в искренние чувства в реальности. Недавно пару видели в Нью-Йорке на свидании. Они нежно ворковали в ресторане.





Пока поклонники певицы радуются за кумира, ее друзья всерьез обеспокоены новым романом подруги. Они считают, что Лависконту интересует не сама исполнительница, а выгода от отношений с ней. По словам приятелей, он пытается прославиться на имени звезды.

"Карьера Люсьена буксует, и он старается продвинуться, встречаясь с популярными женщинами. При этом все его бывшие подруги были гораздо менее знамениты, чем Шакира", – цитирует друзей певицы источник.

Кроме того, близкие Шакиры считают, что и сама звезда еще не забыла бывшего. А в объятьях актера, который младше ее на 16 лет, она пытается найти утешение, отмечают приятели.

Ранее мы рассказывали о жизни певицы Шакиры после 47-летия.