Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки

Оказавшаяся на "голой" вечеринки Насти Ивлеевой Лолита Милявская до сих пор не может обелить свое имя. В то время как большинство звезд простили и снова открыли им дорогу на сцену, исполнительница хита "На Титанике" уже больше трех месяцев отсиживается на "пенсии". Сообщается, что после отмены всех концертов певица понесла огромные убытки.

Узнав о плачевном финансовом состоянии артистки, коллеги решили ей помочь, однако Лолита отказалась. Анита Цой сообщила, что певица не привыкла надеяться на других и справляется со всеми трудностями самостоятельно. Она добавила, что Милявская очень тяжело переносит "травлю", но она пытается не афишировать свое положение.

"Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли!" – поделилась подробностями встречи исполнительница.

Больше, чем за свою карьеру, артистка переживает за семью, заявила Цой. По словам подруги, Милявская – единственная кормилица 80-летней мамы и дочери.

Сообщается, что после срыва всех концертов и четырехмесячной паузы в карьере Милявская понесла убытки на 22 миллиона рублей. Кроме того, что звезда осталась без заработка, она была вынуждена выплатить неустойку команде и прокатчикам за все несостоявшиеся выступления.

Ранее сообщалось, что "отмененная" Ивлеева заработала за год 2,8 миллиарда рублей.