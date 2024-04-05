Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом

Известный российский актер Никита Ефремов недавно стал гостем YouTube-шоу Влада Аганова, где поделился своими сокровенными мыслями и переживаниями. В ходе откровенной беседы артист затронул тему отцовства и признался, что, несмотря на свое желание иметь детей, он испытывает определенные опасения, связанные с его семейной историей.

Никита объяснил, что сложные отношения и события, происходящие в его семье, порождают в нем страх перед возможностью причинить вред своему будущему ребенку. Актер опасается, что его решение стать отцом может привести к тому, что его дети столкнутся с теми же проблемами и трудностями, которые пришлось преодолевать ему самому.

Однако, несмотря на свои страхи, Никита Ефремов находит утешение и радость в своих нынешних отношениях с Ольгой Шурыгиной, талантливой художницей. Он признался, что рядом с ней чувствует себя по-настоящему счастливым и даже задумывается о перспективе создания семьи и совместного будущего.