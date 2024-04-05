Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом

Совсем недавно известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак столкнулась с волной критики в свой адрес. Девушка выложила в блоге фото в облегающем боди. Знаменитость написала, что искренне восхищается своей внешностью и принимает себя со всеми изъянами. Однако поклонники высмеяли Собчак за это заявление. Они отметили, что фото сделано с использованием масок либо тотально отретушировано, что странно для человека, который пропагандирует беспрекословную любовь к себе.

На хейт подписчиков Ксения ничего не ответила. Однако накануне журналистка выложила снимок, на котором показала, что действительно принимает себя в любом виде. На фото Собчак позирует без капли макияжа и укладки. Она лежит на кровати в отеле в легком белом халате с цветами.

"Женщина в халате "Версаче" желает вам спокойной восточной ночи", – заявила она.





Однако фанатов привлекла не столько надпись, сколько внешний вид Ксении. Бледная кожа и покрасневший нос, будто после рыданий, ужаснули поклонников.

Впрочем, сама Собчак много раз заявляла, что не считает себя красивой. Она уверена, ее привлекательность заключается в образованности и обаянии. Ксения отмечает, что через камеру невозможно передать ее индивидуальность, а вот в личном общении телеведущая раскрывается совершенно с другой стороны.

Ранее Ксения Собчак заявила, что сомневается в том, что Пугачеву признают иноагентом.