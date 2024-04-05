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Певец Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву

Певец Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву

Рок-музыкант собрался на юбилей Примадонны.

В середине апреля российская исполнительница Алла Пугаева отметит свое 75-летие. Сама певица не делилась планами на этот счет, однако ее друзья раскрыли, что Примадонна готовит роскошный праздник, на котором даже планирует спеть. На торжество, судя по всему, приглашены не только "самые близкие", но и друзья, которые остались в России. Например, популярный рок-исполнитель Стас Намин заявил, что планирует поехать на праздник Пугачевой, если сможет вырваться из огромного количества забот.

"Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то улетать сейчас", – поделился своими планами музыкант. 

Рассказывать, где и как отпразднует день рождения Алла Борисовна, он не стал. Однако заявил, что уже бывал у нее в гостях. По словам артиста, Пугачева отлично выглядит и на самочувствие не жалуется, даже в свете последних новостей о том, что ее хотят признать иностранным агентом. 

Напомним, последние два года Примадонна с мужем и детьми-близнецами живет в Израиле. В летний период, когда Святая земля прогревается до невообразимых 50 градусов, звездная чета перебирается в Юрмалу. За жизнь вдали от Родины Пугачеву часто хейтят и призывают лишить всех званий, а также присвоить статус иноагента. На этом фоне за артистку заступился Стас Садальский. 

5 апреля 2024, 10:10
Стас Намин. Фото: скриншот YouTube /@otkroitedavid
Елизавета Федорова
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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