Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ

Согласно информации Пятого канала, популярный российский певец и обладатель почетного звания Народного артиста России Николай Расторгуев был срочно доставлен в одну из столичных клиник. Предполагается, что причиной незапланированной госпитализации могли стать проблемы с кардиовертером – специальным устройством, которое установлено у музыканта для поддержания нормальной работы сердца.

По сведениям инсайдеров, прибор, отвечающий за стабилизацию сердечного ритма, вероятно, дал сбой, что и послужило поводом для срочного обращения за медицинской помощью. Сопровождаемый личным доктором, Николай Расторгуев прибыл в лечебное учреждение, где ему предстоит пройти комплексное обследование для выявления причин неполадок и оценки общего состояния здоровья.

Медицинский персонал клиники готов оказать известному артисту всю необходимую помощь и провести тщательную диагностику, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. В Сети поклонники творчества Николая Расторгуева выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и желают лидеру группы "Любэ" скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни и творческой деятельности.