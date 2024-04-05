Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границейКуклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей Ретроградный Меркурий в апреле 2024: рекомендации от Василисы ВолодинойРетроградный Меркурий в апреле 2024: рекомендации от Василисы Володиной Макаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятиемМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием "Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой

Лента новостей

Пятница 5 апреля

17:41Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй! 16:44Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом 15:49Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ 15:31Гороскоп для женщины Весы на июнь 2024 года 14:52Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей" 14:14Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь 13:41Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь" 11:43Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки 11:06Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца" 10:10Музыкант Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву 09:27Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 08:36Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву 04:50Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом 01:4747-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу 23:15Гороскоп для женщины Девы на июнь 2024 года 22:02Мой краш! Бузова готова пойти на свидание с 25-летней звездой сериала "Слово пацана" 21:11Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!" 20:50Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала 20:2978-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма 19:59Лидия Федосеева-Шукшина призывает дочерей к примирению в споре о наследии отца 18:52Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка 17:25Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а 16:22Гоша Куценко задолжал приставам крупную сумму денег: что случилось? 15:55На Сергея Зверева подали в суд из-за его долга за коммунальные услуги 14:40Родившая от 78-летнего Петросяна Брухунова пожаловалась на свою долю 13:49Спел "Я русский" и уехал на иномарке: в Сети бурно обсуждают последний концерт SHAMAN 12:34Клинический психолог объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого 11:31"Селфи с отражением гроба": участники "Дома-2" устроили вакханалию на похоронах Кпадону 10:52Ксения Бородина откровенно призналась в связи с женатым мужчиной: "Уже больше двух лет" 10:1824-летний Рузиль Минекаев рассказал, почему больше не планирует заводить детей 09:36Высунул язык и тянется к груди: Прохора Шаляпина сняли с 57-летней артисткой 09:20Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Лев 08:42Блогер Кукояка рассказал о тайных встречах с Муцениеце: "Ходили на свидания и целовались" 04:32Ольга Орлова ужаснула поклонников своим самочувствием: что происходит с певицей 00:48Экстремально похудевшая Марина Федункив раскрыла причины своего состояния 23:35Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Рак 22:04Полное разочарование: почему Ротару не проронила ни слова о теракте в "Крокусе" 21:30Никита Ефремов испытывает страх, думая об освобождении отца из колонии 20:54Вот почему Аверин никогда не покинет Россию: актер ясно обозначил свою позицию 20:42Модные блузки 2024: главные тренды и стильные идеи 19:42Певец Робби Уильямc заявил о контактах с внеземными цивилизациями 19:13Яна Рудковская лишилась голоса из-за вируса: что с женой Плющенко? 18:25К чему снится собака женщине: положительные и отрицательные толкования согласно разным сонникам 18:20На Елену Степаненко подали в суд из-за доставшегося ей наследства 17:44Ирина Пегова стала народной артисткой России 17:07Ольга Бузова рассказала о своем первом сексуальном опыте 16:05Светлана Светличная перестала самостоятельно есть и пить - SHOT 15:10Зверев пожаловался на соседей, которые громко справляют нужду: "Звезда в шоке" 14:19"Отмененная" Ивлеева заработала за год 2,8 миллиарда рублей 12:38"Торчащий лифчик и задрипанный костюм": Волочкова снялась с выглядывающим бельем
1370
800
true

Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ

Лидера группы

Николай Расторгуев прибыл в лечебное учреждение вместе с личным врачом, сообщили журналисты.

Согласно информации Пятого канала, популярный российский певец и обладатель почетного звания Народного артиста России Николай Расторгуев был срочно доставлен в одну из столичных клиник. Предполагается, что причиной незапланированной госпитализации могли стать проблемы с кардиовертером – специальным устройством, которое установлено у музыканта для поддержания нормальной работы сердца.

По сведениям инсайдеров, прибор, отвечающий за стабилизацию сердечного ритма, вероятно, дал сбой, что и послужило поводом для срочного обращения за медицинской помощью. Сопровождаемый личным доктором, Николай Расторгуев прибыл в лечебное учреждение, где ему предстоит пройти комплексное обследование для выявления причин неполадок и оценки общего состояния здоровья.

Медицинский персонал клиники готов оказать известному артисту всю необходимую помощь и провести тщательную диагностику, чтобы установить точный диагноз и назначить соответствующее лечение. В Сети поклонники творчества Николая Расторгуева выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и желают лидеру группы "Любэ" скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни и творческой деятельности.

5 апреля 2024, 15:49
Николай Расторгуев. Фото: YouTube / @RTVItainment
Дмитрий Алексеев
Пятый канал✓ Надежный источник

Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй!

Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй!
Роза Сябитова намекнула на причину развода Гарика Харламова и Кристины Асмус.

Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом

Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом
Никита Ефремов рассказал об одном из своих страхов.

Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей"

Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей"
Актриса попала в неловкую ситуацию из-за малыша.

Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь

Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь
Звезда искренне восхищается супругой.

Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь"

Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь"
Знаменитая сваха покинула Москву со спутником.

Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки

Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки
У певицы нет концертов четвертый месяц.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"