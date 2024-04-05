Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй!

Расставание известной пары российского шоу-бизнеса, Гарика Харламова и Кристины Асмус, которое произошло три года назад, стало настоящим потрясением для их поклонников. Супруги прожили вместе почти девять лет и воспитывали дочь Настю, но в итоге приняли решение о разводе, не раскрывая публично причин своего расставания.

Недавно известная телесваха Роза Сябитова поделилась своим мнением о возможных причинах развода звездной пары. В интервью журналистке Алене Жигаловой в ютуб-шоу "Алена, блин!" она намекнула на сложный нрав Кристины Асмус, предположив, что именно ее характер мог стать камнем преткновения в отношениях с Гариком Харламовым.

"А я знаю про Кристиночку. У нее характер – мама не горюй", – сказала ведущая шоу "Давай поженимся!".

Сябитова призвала не спешить с выводами и не всегда винить женщин в распаде семьи. Она предположила, что, возможно, в данной ситуации стоит проявить сочувствие и к Гарику Харламову, который мог оказаться в непростом положении из-за особенностей характера своей супруги.

Несмотря на то, что истинные причины развода Харламова и Асмус до сих пор остаются неизвестными широкой публике, заявление Розы Сябитовой вносит новый поворот в обсуждение этой темы. Ее слова заставляют задуматься о том, что в отношениях двух людей не всегда все однозначно, и за внешним благополучием могут скрываться сложные личностные конфликты и противоречия.

Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус стал одним из самых обсуждаемых событий в мире российского шоу-бизнеса за последние годы. Поклонники пары продолжают следить за жизнью бывших супругов и убеждаются, что бывшие супруги сохранили дружеские отношения ради подрастающей дочери.