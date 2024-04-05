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Пятница 5 апреля

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Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей"

Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках:

Актриса попала в неловкую ситуацию из-за малыша.

В последнее время карьера Софьи Эрнст заметно пошла в гору. Фильмы с ее участием выходят один за другим, а ведь при этом она еще и многодетная мама. В браке с гендиректором "Первого канала" актриса десять лет, за это время на свет появилось трое их детей. Самому младшему сыну, которого назвали Львом, сейчас четыре года. Актриса поделилась, что он всегда удивляется, видя маму на экране.

Звезда кино и сериалов рассказала, что относительно всех своих ролей она советуется с мужем, ведь сцены бывают в том числе и интимные. А вот младшим детям эту особенность профессии пока объяснить не получается. Эрнст вспомнила, что недавно из-за этого произошла смешная ситуация. Лев увидел маму в рекламе очередной киноленты, где Софья слилась в страстном поцелуе с главным героем, и поспешил доложить отцу о ее выходке. 

"Вдруг у мужа зазвонил телефон. Костя немного поговорил. А когда закончил беседу, Лев вдруг ему и сказал: "Папа, ты отвлекся на звонок и не видел, что мама там с каким-то дядей целовалась..." – вспомнила смешную ситуацию актриса. 

После этих слов вся семья залилась хохотом, а отец успокоил сына и заявил, что хорошо знает "дядю", который поцеловал маму в телевизоре. Теперь родителям предстоит провести сложный разговор с детьми, ведь быть близкими знаменитостей – непростая задача. В подобных ситуациях оказывались и дочери звездной семьи. Например, Кира и Эрика удивлялись, почему на улице к ним подходят незнакомцы, вспомнила артистка. 

Ранее сообщалось, что пропавшая на две недели жена Павла Прилучного ошарашила поклонников. 

5 апреля 2024, 14:52
Софья Эрнст. Фото: скриншот YouTube /@VogueRussia
Елизавета Федорова
7Дней.ру✓ Надежный источник

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