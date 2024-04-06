Заметила не сразу: экс-жена Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу в Китае

Алана Мамаева, бывшая супруга известного футболиста Павла Мамаева, рассказала о серьезной травме, полученной во время съемок шоу "Сокровища императора" в Китае. Причиной повреждения стала неподготовленность организма Аланы к интенсивным физическим нагрузкам, в частности, к бегу.

Резкий переход от размеренного образа жизни к марафонским забегам не прошел бесследно для суставов и коленей Мамаевой. В результате она получила разрыв мениска, о котором не сразу узнала. Несмотря на болевые ощущения в колене и обезболивающие инъекции, Алана продолжала участвовать в съемках, пока боль не стала невыносимой.

Организаторы шоу направили Мамаеву и ее коллегу по проекту Марию Погребняк, у которой также возникли проблемы со здоровьем, в больницу. Тогда врачи и диагностировали у Аланы разрыв мениска и настаивали на срочной операции. Однако Мамаева предпочла довериться мнению знакомого российского хирурга, который, ознакомившись с результатами МРТ, разрешил ей продолжить участие в шоу при условии приема обезболивающих препаратов.

В интервью для журнала "Тайны звезд" Алана Мамаева призналась, что до замужества и рождения детей она была любительницей экстремальных развлечений, таких как банджи-джампинг и агрессивное вождение. Однако материнство заставило ее пересмотреть приоритеты и стать более осторожной. Тем не менее, Мамаева утверждает, что не испытывает страха перед экстремальными поступками и готова, например, прыгнуть с парашютом, если того потребует шоу. Кроме того, она рассказала, что недавно преодолела свой страх перед насекомыми и спокойно держала в руках змею и паука на дне рождения дочери.