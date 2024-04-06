За кадром "Давай поженимся!": какие на самом деле отношения у Гузеевой и Сябитовой?

За 15 лет совместной работы над программой "Давай поженимся!" отношения между Розой Сябитовой и Ларисой Гузеевой претерпели определенные изменения, но при этом сохранили свою профессиональную основу. В самом начале сотрудничества Лариса четко обозначила границы, предложив коллегам не переходить на личный уровень общения и сосредоточиться исключительно на работе.

Роза Сябитова неоднократно подчеркивала, что они с Ларисой находятся в приятельских отношениях, но при этом не вмешиваются в личную жизнь друг друга за пределами съемочной площадки. Такой подход позволяет им на протяжении многих лет успешно взаимодействовать, избегая конфликтов и создавая увлекательный контент для зрителей.

Несмотря на отсутствие близкой дружбы, Роза и Лариса за годы совместной работы научились прекрасно понимать друг друга и оказывать поддержку в процессе съемок. Их партнерство отличается слаженностью и взаимопониманием, которые выработались за долгие годы сотрудничества.

В недавнем интервью для Teleprogramma.pro Роза Сябитова отметила, что если замечает усталость Гузеевой после напряженного графика съемок, то берет на себя большую часть ведения программы, чтобы разгрузить коллегу. Лариса, в свою очередь, поступает аналогичным образом по отношению к Розе. Именно такой подход и взаимовыручка позволяют им сохранять дружелюбную атмосферу на съемочной площадке шоу "Давай поженимся!" и успешно работать вместе на протяжении полутора десятилетий.