Роза Сябитова заговорила об изменах: "Должно быть много"

Самая популярная сваха страны Роза Сябитова была замужем дважды. Первый супруг телеведущей скончался от инфаркта. Со своим вторым избранником она познакомилась на съемках передачи "Давай поженимся!". Фитнес-тренер Юрий Андреев пришел на программу в качестве жениха и "украл" сердце ведущей. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, супруги прожили три года, а потом Сябитова ушла от молодого избранника. Она заявила, что Юрий позволял себе поднимать на нее руку.

Сейчас же Роза заговорила об изменах. 62-летняя теледива заявила, что все без исключения мужчины склонны к неверности. По словам Сябитовой, все дело в природе. Она считает, что мужчины "запрограммированы" к размножению и увеличению потомства, поэтому они неосознанно испытывают влечение к другим женщинам.

"Детей должно быть много, а мужчины изменяют по зову природы. Такова данность: природная и социальная", – поделилась своим мнением сваха.

Впрочем, сопротивляться "зову природы" все же можно, отметила Роза. Если дома у мужчины будет достаточно секса, то и другие дамы ему не понадобятся, считает Сябитова. По ее словам, так было во все времена, и если молодое поколение думает, что сейчас иначе, то оно сильно ошибается, заявила телеведущая.

Ранее Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!".