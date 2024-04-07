Почему Стоянов "послал" Михалкова?

В недавнем интервью Надежде Стрелец народный артист России Юрий Стоянов поделился забавным случаем из своей жизни, связанным с прославленным кинорежиссером Никитой Михалковым.

Актер рассказал о вечере, когда он наслаждался отдыхом на своей даче. Тогда внезапно раздался телефонный звонок, и на другом конце голос представился как Никита Михалков. Актер, не поверив в происходящее и решив, что это шутка, резко отреагировал и прекратил разговор. "Пошел ты!", – сказал Стоянов.

Тем не менее, Михалков осуществил повторный звонок. На этот раз Стоянов поставил условие для подтверждения личности: нужно было спеть песню из легендарного фильма "Я шагаю по Москве". Режиссер не только успешно справился с заданием, но и предложил для исполнения композицию из еще одного известного произведения "Жестокий романс", чем окончательно доказал свою подлинность.

В ходе дальнейшего общения выяснилось, что у режиссера была важная причина для звонка: он предложил Юрию Стоянову роль ведущего на церемонии награждения премии "Золотой орел". Несмотря на первоначальные недопонимания, данный эпизод не оказал негативного влияния на их последующие отношения. Более того, впоследствии Никита Михалков предложил актеру роль в фильме "12" в качестве присяжного заседателя.