Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко

Сати Казанова, известная как бывшая солистка группы "Фабрика" и сольная исполнительница, некоторое время сотрудничала с Игорем Матвиенко, одним из самых известных продюсеров в российской музыкальной индустрии. Она высоко оценивает его талант и личные качества, однако отмечает, что их профессиональные пути в итоге разошлись.

В интервью для ютуб-канала "Про тебя" Сати Казанова поделилась, что основной причиной разрыва стало ее недовольство музыкальным материалом, который предлагал ей Матвиенко. Певица испытывала глубокое несчастье и сопротивление к репертуару, аналогичному тому, который исполняла группа "Фабрика" и который мог бы привести ее к карьере, похожей на карьеру Жанны Фриске. Сати чувствовала, что такие песни могут лишить ее творческого дыхания и подавить ее собственное видение музыки.