Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллектаЖенский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артистаПасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"

Лента новостей

Воскресенье 7 апреля

18:09Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать 15:23Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко 12:04Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности 09:05Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь 09:02Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Водолей 06:24Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы 03:29Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста 00:07Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот 22:47Гороскоп для женщины Козерог на июнь 2024 года 21:16Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 18:12Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он? 16:27Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность 15:21Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 12:10Заметила не сразу: экс-жена Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу в Китае 09:36Гороскоп для женщины Стрелец на июнь 2024 года 09:10За кадром "Давай поженимся!": какие на самом деле отношения у Гузеевой и Сябитовой? 04:32"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 01:05Роза Сябитова заговорила об изменах: "Должно быть много" 00:47Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия 22:11Что сеять в апреле: полный гид по рассаде 21:43Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 21:13Друг рассказал о состоянии Расторгуева, концерт которого был внезапно отменен 20:38Бузова купается в щедрых подношениях ухажеров: но что ей важно на самом деле? 19:55Гороскоп для женщины Скорпиона на июнь 2024 года 19:46Драпеко призвала оставить Пугачеву в прошлом 18:45Концерт "Любэ" отменился за несколько часов до начала: что произошло 17:41Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй! 16:44Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом 15:49Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ 15:31Гороскоп для женщины Весы на июнь 2024 года 14:52Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей" 14:14Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь 13:41Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь" 11:43Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки 11:06Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца" 10:10Музыкант Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву 09:27Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 08:36Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву 04:50Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом 01:4747-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу 23:15Гороскоп для женщины Девы на июнь 2024 года 22:02Мой краш! Бузова готова пойти на свидание с 25-летней звездой сериала "Слово пацана" 21:11Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!" 20:50Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала 20:2978-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма 19:59Лидия Федосеева-Шукшина призывает дочерей к примирению в споре о наследии отца 18:52Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка 17:25Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а 16:22Гоша Куценко задолжал приставам крупную сумму денег: что случилось? 15:55На Сергея Зверева подали в суд из-за его долга за коммунальные услуги
1370
800
true

Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко

Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко

Сати Казанова объяснила, почему решила уйти от продюсера.

Сати Казанова, известная как бывшая солистка группы "Фабрика" и сольная исполнительница, некоторое время сотрудничала с Игорем Матвиенко, одним из самых известных продюсеров в российской музыкальной индустрии. Она высоко оценивает его талант и личные качества, однако отмечает, что их профессиональные пути в итоге разошлись.

В интервью для ютуб-канала "Про тебя" Сати Казанова поделилась, что основной причиной разрыва стало ее недовольство музыкальным материалом, который предлагал ей Матвиенко. Певица испытывала глубокое несчастье и сопротивление к репертуару, аналогичному тому, который исполняла группа "Фабрика" и который мог бы привести ее к карьере, похожей на карьеру Жанны Фриске. Сати чувствовала, что такие песни могут лишить ее творческого дыхания и подавить ее собственное видение музыки.

Игорь Матвиенко, по словам Сати Казановой, в конечном итоге понял ее стремления и предложил прекратить их сотрудничество. Это решение было встречено певицей с большим облегчением и радостью, хотя и требовалось сохранить приличия. Сати вспоминает этот момент как освобождение от контрактных обязательств и начало нового этапа в ее карьере, где она сможет самостоятельно определять свой творческий путь без внешнего давления.

7 апреля 2024, 15:23
Сати Казанова. Фото: YouTube / @protebya
Дмитрий Алексеев
Youtube/@protebya✓ Надежный источник

Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать

Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать
Любовь Успенская удивила своим вокалом.

Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности

Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности

Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь

Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь
Сваха Анна Осипова дала несколько рекомендаций для тех, кто хочет найти вторую половинку на сайте знакомств.

Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы

Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы
Эксперт разобрала аксессуары, которые используют знаменитости для своих питомцев.

Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста

Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста
В современном мире, где внешний вид играет значительную роль в самооценке и социальном восприятии, густые волосы являются предметом стремления многих людей.

Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот

Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот
Как приготовить идеальную курицу с паприкой?

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"