Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024 Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллектаЖенский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта

Лента новостей

Воскресенье 7 апреля

09:05Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь 09:02Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Водолей 06:24Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы 03:29Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста 00:07Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот 22:47Гороскоп для женщины Козерог на июнь 2024 года 21:16Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 18:12Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он? 16:27Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность 15:21Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 12:10Заметила не сразу: экс-жена Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу в Китае 09:36Гороскоп для женщины Стрелец на июнь 2024 года 09:10За кадром "Давай поженимся!": какие на самом деле отношения у Гузеевой и Сябитовой? 04:32"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 01:05Роза Сябитова заговорила об изменах: "Должно быть много" 00:47Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия 22:11Что сеять в апреле: полный гид по рассаде 21:43Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 21:13Друг рассказал о состоянии Расторгуева, концерт которого был внезапно отменен 20:38Бузова купается в щедрых подношениях ухажеров: но что ей важно на самом деле? 19:55Гороскоп для женщины Скорпиона на июнь 2024 года 19:46Драпеко призвала оставить Пугачеву в прошлом 18:45Концерт "Любэ" отменился за несколько часов до начала: что произошло 17:41Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй! 16:44Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом 15:49Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ 15:31Гороскоп для женщины Весы на июнь 2024 года 14:52Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей" 14:14Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь 13:41Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь" 11:43Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки 11:06Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца" 10:10Музыкант Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву 09:27Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 08:36Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву 04:50Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом 01:4747-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу 23:15Гороскоп для женщины Девы на июнь 2024 года 22:02Мой краш! Бузова готова пойти на свидание с 25-летней звездой сериала "Слово пацана" 21:11Сябитова выдала тайну о съемках шоу "Давай поженимся!" 20:50Журналисты слили в Сеть фото Дайнеко с дочерью, которую она тщательно скрывала 20:2978-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма 19:59Лидия Федосеева-Шукшина призывает дочерей к примирению в споре о наследии отца 18:52Актер из "Реальных пацанов" Селиванов сообщил о рождении второго ребенка 17:25Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм Shaman'а 16:22Гоша Куценко задолжал приставам крупную сумму денег: что случилось? 15:55На Сергея Зверева подали в суд из-за его долга за коммунальные услуги 14:40Родившая от 78-летнего Петросяна Брухунова пожаловалась на свою долю 13:49Спел "Я русский" и уехал на иномарке: в Сети бурно обсуждают последний концерт SHAMAN 12:34Клинический психолог объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого
1370
800
true

Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь

Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь

Сваха Анна Осипова дала несколько рекомендаций для тех, кто хочет найти вторую половинку на сайте знакомств.

Стереотип, что сайт знакомств – это "помойка", сильно преувеличен. Многие люди нашли свою судьбу именно на сайтах знакомств и живут долго и счастливо, родив уже трех детей. Но как это сделать экологично для вас и не разочароваться от данного вида поиска?

Ваша анкета. Анкета должна выглядеть компактно и информативно. Не надо писать фразы, наподобие: "Меня трудно найти и легко потерять" и огромные опусы о себе. Мужчины читают их крайне редко. Не приуменьшайте свой возраст, рост и вес, заинтересованный мужчина в любом случае будет рассматривать под лупой ваши фото. Да и не все разбираются в килограммах и сантиметрах. Пишите с положительной риторикой: кто вы, кого ищите, чем живете-дышите, что хотите видеть в партнере и чем готовы делиться в отношениях. Не пишите в отрицательном контексте: НЕ пишите мне такие-то; НЕ смотрите мою анкету такие-то; проходите МИМО, если вы такие-сякие. Это оттолкнет даже тех, кто хотел вам написать изначально.

Фото. Сайт знакомств – альтернативная площадка, и здесь вы можете выложить те фото, которые вам кажутся удачными. Но, если вы "тургеневская барышня", не выкладывайте фото в откровенных нарядах, тем самым вводя в заблуждение мужскую аудиторию. Придерживайтесь своего формата, будьте собой, и пусть ваши фото будут обязательно красивыми, неважно, сделаны они в фотостудии или в роще среди берез.  Фото в солнцезащитных очках, селфи с губами «уточкой» и с маленькими собачками на руках  сокращают шансы на встречу с потенциальным кандидатом, их сразу в топку. Бытует стереотип: в очках – страшненькая; утиные губки – "сделанная"; с карманной собачкой –– не готова уделять время мужчине и очень давно находится без отношений. Вообще, ваших фото не должно быть много. Мужчины хитрецы: они тщательно рассматривают женщин, а потом рассказывают, как давно у нее была эпиляция. Да-да. Это из серии: он может не заметить ваш маникюр, но его отсутствие он точно заметит. Фото должно быть 5-7, не более и на них должна быть женщина, в глазах которой "призыв", а не "вызов". Женщина, которую хочется защищать, оберегать и любить. Даже самая невероятная красотка, чьи фото транслируют в мир "не влезай – убьет", вызовет интерес только у слабого и инфантильного мужчины, а сильный-волевой-решительный пройдет мимо. Он ей зачем, если все в этой жизни она может сама?

Их анкеты. Не верьте в огромную иллюзию выбора на сайте. Это не так.  Лишь небольшой процент людей действительно в поисках отношений, а большинство тамошних обитателей имеет совсем иные цели. Заходите в профиль и смотрите, кто вам пишет. Мужчины практически не заполняют свои анкеты, это происходит за редким исключением. У мужчин нет нормальных фото от слова «совсем». Это будут селфи из авто, из командировки у памятника Ленину, маленькая точка на горизонте в горнолыжных очках, с уловом на рыбалке и так далее. Если фото такие, то, гипотетически, перед вами нормальный, среднестатистический мужчина. Если мужчина на фоне дорогого авто или в фотостудии при костюме и галстуке – возможно, это совсем не так. Ключевое слово – "возможно"!

Сообщения. Писать вам будут самые разные люди. Если человек вам приятен (не надо ждать, чтобы зацепило, можно не дождаться) – ответьте ему. Как правило, нормальный мужчина задаст несколько простых вопросов и попросит телефон. Давайте, ничего страшного в этом нет. При личном разговоре вы убедитесь в адекватности или не адекватности человека и сами решите, готовы с ним знакомиться или нет. Если вы поговорили и у вас остались сомнения, попросите переключиться на видео связь, так будет надежнее, таким образом все сомнения сразу развеются, и будет ясно, стоит с ним продолжать общение или нет. Но это самый идеальный вариант развития событий. Если вам пишут день, два, три, желают "доброе утро" и "спокойной ночи", декларируют стихи и афоризмы, присылают картинки с котятками и букетами, но до предложения поговорить по телефону или встретиться дело так и не доходит – это бесперспективный вариант. Не тратьте время, перед вами виртуал. Также, не обращайте внимания на тех, кто хочет вас оскорбить даже за то, что вы ему не ответили. Это неадекватные люди, которые озлоблены на весь мир, вам с ними не по пути. Отнеситесь к этому, как к мусору, который сразу отправляется в волшебную папку "игнор".

Писать ли первой? Да, писать. И ничего в этом зазорного нет.  Если мужчина вам понравился – напишите в комплиментарном контексте сообщение-приветствие. Вы же ищите? Вот и не теряйте зря время, а сидеть и ждать, пока кто-то увидит вашу анкету – неблагодарное занятие.

Встреча. Первое свидание должно состояться в удобном для вас обоих месте. Не на окраине города, не у него или у вас в гостях,  а рядом с метро или быстрым доступом к транспорту. "Береженого – Бог бережет". Если человек не вызвал в вас неприязнь, вам было комфортно, но есть сомнения, продолжать общение или нет – есть правило трех свиданий. Обязательно дайте шанс и попробуйте продолжить общение, если это желание взаимно. Если он унылый, с большой претензией к миру, обсуждает бывших спутниц в негативном контексте, недоволен жизнью и не вызвал в вас ни одной положительной эмоции  – смело прощайтесь. Это не ваш попутчик.

Поиск спутника жизни на сайте знакомств – дело кропотливое. Надо иметь много свободного времени, стальные нервы и бесконечное терпение. Но попробовать такую возможность надо всем, кто озадачен этим вопросом. Там действительно встречаются прекрасные люди, главное их разглядеть и не упустить, да и Вселенной надо обозначить задачу, что вам это надо всерьез, чтобы она помогла вам встретить именно вашего, самого любимого, Человека!

7 апреля 2024, 09:05
Фото: Freepik.com
Дмитрий Алексеев
Клео.ру✓ Надежный источник

Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы

Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы
Эксперт разобрала аксессуары, которые используют знаменитости для своих питомцев.

Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста

Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста
В современном мире, где внешний вид играет значительную роль в самооценке и социальном восприятии, густые волосы являются предметом стремления многих людей.

Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот

Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот
Как приготовить идеальную курицу с паприкой?

Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду

Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду
Алена Свиридова очень переживает, думая о сыне.

Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?

Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?
Ида Галич сообщила, с кем закрутила роман.

Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой

Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой
Анастасия Волочкова считает, что она единственная и неповторимая, даже если дело касается интимной близости.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"