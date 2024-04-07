Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности

Ведущая популярного телешоу "Давай поженимся!" Роза Сябитова оказалась в центре внимания не из-за своей профессиональной деятельности, а из-за возникших финансовых трудностей. Телеграм-канал SHOT сообщил о значительной задолженности свахи перед государственным бюджетом, превышающей 250 тысяч рублей.

Как отмечает издание, по этому поводу налоговая служба уже выразила свою позицию, предостерегая телеведущую о возможных последствиях, включая ограничение на международные поездки, если долг не будет погашен в ближайшее время.

Также журналисты обратили внимание на ранние заявления Розы Сябитовой о небольшом размере ее пенсии, а также на тот факт, что она является владелицей просторного дома за пределами Москвы. Мол, в настоящее время на участке проходят работы по созданию спортивного зала и библиотеки.

Ранее Роза Сябитова рассказала о своих отношениях с другой ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисой Гузеевой. По словам свахи, они являются больше приятельницами, чем подругами. Их общения за пределами съемочной площадки практически нет. Слова телезвезды приводил женский журнал "Клео.ру".