Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать

На днях в Сети появилась видеозапись, на котором певица Любовь Успенская, отмечавшая 70-летие, исполняет композицию "По полюшку". Во время того выступления исполнительница с трудом следовала за мелодией и ошибалась в нотах. Такой момент вызвал критическую реакцию со стороны актрисы Яны Поплавской, которая поделилась своим мнением в социальных сетях.

Поплавская, известная своей прямотой и остротой высказываний, предупредила своих подписчиков в Telegram о потенциальном негативном воздействии данного клипа на эмоциональное состояние детей и чувствительных взрослых. "При детях не смотрите, а то им кошмары приснятся. Особо чувствительным взрослым тоже не рекомендую слушать, возможен шок", – высмеяла актриса певицу.

Интернет-пользователи, увидевшие данное видео, были шокированы и удивлены увиденным. В комментариях под публикацией Яны Поплавской многие поделились своим непониманием и удивлением относительно произошедшего на сцене, задаваясь вопросами о возможных причинах такого выступления Успенской. Отзывы некоторых были достаточно жесткими и критичными в адрес певицы.

Тем не менее, появились и такие мнения, которые предполагали возможность технической манипуляции с видеозаписью с целью искажения настоящего звучания голоса Любови Успенской. Эти предположения опирались на уверенности тех, кто имел возможность слушать певицу вживую и был убежден в ее вокальном мастерстве. Мол, аудиодорожка могла быть изменена или видеоматериал подвергнут замедлению для создания впечатления несоответствия исполнения стандартам качества.