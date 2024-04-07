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Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста

Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста

В современном мире, где внешний вид играет значительную роль в самооценке и социальном восприятии, густые волосы являются предметом стремления многих людей.

Эксперт по колористике международного класса, основатель-тренер школы колористов, автор техник и методик "D-Set", "Striping", "Пенные бани", "Тотал блонд по системе Лисиной", "Игры разума", тритментолог, спикер бьюти-форумов, создатель бренда косметики для волос "PILULYA" Татьяна Лисина помогла разобраться в сложном мире средств по уходу за волосами и выяснить, действительно ли все они одинаково хороши в достижении желаемой густоты волос.

Татьяна Лисина. Фото: из личного архива

О природе густоты волос

Плотность волосяных стержней подвергается изменению в течение всей жизни. Чтобы понять эту закономерность, необходимо рассмотреть определенные периоды, в которые волосы наиболее активно развиваются:

В детский период жизни сложно дать точную оценку касательно густоты или редкости волос, так как неизвестно на сколько сильно они изменятся в будущем; 

В подростковом возрасте волосяные фолликулы еще не достаточно активизировались, пробудились не все луковицы, а это значит, что волосы продолжают расти. 

Пояснение:  проблема редких волос не исчезнет благодаря проведению стрижки налысо в возрасте одного года.

Цикл роста волос меняется у девочек и мальчиков примерно одним и тем же образом во время пубертатного периода, а именно, изначально спящие волосяные фолликулы не могут пробудиться из-за специфики этого процесса взросления. Поэтому, чаще всего, именно по окончании полового созревания волосы приобретают более “стабильную” густоту. Когда человек прошел этап окончательного созревания и полностью сформировался, то уже можно оценивать количество волос. Это происходит примерно к 16-18 годам. 

Если волосы остались редкими, то что мы можем сделать? 

Внутреннее состояние и работа организма напрямую влияют на густоту волос. Если нам хочется увеличить  количество волос, то первостепенно следует сконцентрировать фокус внимания на правильном образе жизни, а именно, придерживаться качественного питания и ввести биологически активные добавки.

Рассматривать различного рода дополнительные стимуляции для роста и укрепления волос посредством применения специализированных средств стоить в том случае, когда уже у зрелого человека (от 20 лет) все еще недостаточно густые волосы. 

Но не стоит забывать о главном нюансе. Важно уметь разграничивать коммерческие и действительно эффективные проекты по возвращению волосяной густоты. Сейчас на рынке существует огромное количество подобных направлений, но не все из них действительно способны помочь добиться необходимого эффекта. Прежде всего стоит разобраться в основах и понимать главные принципы, чтобы обеспечить максимальную продуктивность в работе по улучшению густоты волос.

Главное правило: время выдержки = время действия 

Объясним на примерах:

Шампуни

Важно помнить, что главная функция шампуня заключается в очищении кожи головы, общей длины волос и корней от скопившихся загрязнений и сального секрета. Это значит, что подобное очищающее средство не способно провоцировать рост волос или хоть как-то на него влиять. Даже если в составе шампуня содержатся специальные добавки, способствующие активному росту волос, то их действие, в любом случае, ограничено во времени. Это происходит за счет того, что они работают только до смывания средства, только при непосредственном контакте шампуня с кожей головы. А мы не сидим с шампунем на голове по 30 минут.

    Несмываемые средства, лосьоны и спреи

    Также, важно делать особый акцент на несмываемых средствах для роста волос, если нас действительно интересует качественный результат, который включает в себя: 

    – Пробуждение спящих волосяных фолликулов 

    – Усиленное питание волос 

    Средства подобного рода содержат биологически активные вещества, чей молекулярный вес позволяет проникать через верхние слои кожи в волосяной фолликул. Их эффективность во многом зависит и от долгого нахождения на коже головы и стержнях волос, вплоть до повторного проведения очищающей процедуры. 

      Маски и бальзамы

      Эти вспомогательные уходовые средства в своем большинстве содержат силиконы, которые образуют поверхностную пленку, тем самым придавая волосам красивый внешний вид и гладкость. Однако их концентрация должна сводится к минимуму для более эффективного отращивания волос и набора густоты. Не стоит забывать о том, что силиконы покрывают пленкой и кожу головы, а не только волосы, что приводит к закупорке фолликулов и избыточному выделению сального секрета. Будет достаточно всего лишь 10-20 минут для выдержки маски. Это время является оптимальным промежутком для действия необходимых активных компонентов. 

        Массаж

        Массаж является дополнительной процедурой во время проведения очищения кожи головы и волос. Существуют различные техники:

         – Использование специальных расчесок и щеток;

         – Ручной массаж.

        Это улучшает кровообращение и насыщает полезными компонентами волосяные фолликулы. Данный метод более эффективен, если принимать пищевые добавки для роста волос.

        О нюансах составов косметических средств

        Необходимо внимательно изучать составы косметических средств и уметь грамотно анализировать их содержимое. Лично я считаю, что оптимальным вариантом является приобретение продуктов, созданных на основе гидролатов.

        Для ясности, гидролат – это натуральная вода, получаемая путем дистилляции эфирного масла. Проще говоря, это экстракт растений в воде, полученный с помощью парового давления.

        Конечно, средства, содержащие спирт, способны глубже проникать в кожу и передавать ей активные компоненты. Однако, не все такие продукты содержат достаточное количество полезных ингредиентов. Практика показывает, что средства на основе гидролатов часто работают эффективнее, чем спиртосодержащие аналоги.

        Кстати, стоит отметить, что блондинкам особенно не рекомендуется использование средств, содержащих спирт.

        На какие компоненты для роста волос стоит обратить внимание?

        Гидролат липы, Гидролат мяты, Capixyl, Трипептид меди, Ниацинамид, Биотинол трипептид, Натрий РСА, Аскорбил глюкозид, Комплексы витаминов и аминокислот, Гидролат лавра, Амисол трио или Phytenso, Лецитин соевый, Rephair, Омега 3,6, Кватернизированный мед, Бисаболол, Натрий РСА, Продью 500, Экстракт солодки, Экстракт розмарина, Инулин, Протеины пшеницы, Экстракт ламинарии, Бетаин.

        7 апреля 2024, 03:29
        Фото: Freepik.com / @diana.grytsku
        Дмитрий Алексеев
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