Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот

Курица, запеченная с паприкой, – это идеальное блюдо для тех, кто ценит простоту приготовления и насыщенный вкус. Этот рецепт сочетает в себе ароматы копченой и сладкой паприки, которые придают курице особый пикантный оттенок, а чеснок добавляет едва уловимую остроту. Подготовка курицы не займет много времени, а результат точно порадует всех любителей вкусно поесть.

Ингредиенты:

1 целая курица

2-3 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки копченой паприки

1 чайная ложка сушеного чеснока

1 чайная ложка сладкой паприки

Соль и черный перец по вкусу





Приготовление:

1. В первую очередь необходимо подготовить маринад. Для этого смешайте растительное масло с копченой и сладкой паприкой, добавьте сушеный чеснок, а также соль и перец по вкусу.

2. Курицу тщательно промойте под холодной водой и обсушите при помощи бумажных полотенец. Затем равномерно натрите ее получившейся масляной смесью. Оставьте курицу мариноваться на 30 минут до часа, чтобы она пропиталась ароматами специй.

3. Далее разогрейте духовку до 230 °С. Поместите курицу грудкой вверх в форму для запекания и отправьте в духовку на 10–15 минут.

4. После этого снизьте температуру до 180 °С и продолжайте запекать курицу примерно час или до полного приготовления. Время может варьироваться в зависимости от размера курицы.

Подавать запеченную курицу можно как в горячем, так и в холодном виде. Она станет отличным украшением любого стола и обязательно порадует всех гостей своим неповторимым вкусом.