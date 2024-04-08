Анита Цой озвучила требования к невесте для сына-холостяка

Народная артистка России Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России". А за кулисами ответила на вопросы корреспондента женского журнала "Клео.ру"





Прежде Цой говорила, что в идеале рядом с сыном должна быть кореянка, поскольку "хотелось бы сохранить кровь". Но сейчас она уже согласна, кажется, на девушку любой национальности.

В корейских семьях обычно родители подыскивают сыну невесту. Именно этим певица сейчас и занимается. И приглашает всех потенциальных претенденток писать ей в соцсетях. При этом для нее не имеет значения приданое и богатство будущей невестки.

"Мы сами вышли из простых людей, поэтому самое главное, чтобы жена сына была хорошо образована, была добрая, сильная, готовая преодолевать с мужем все препятствия, – считает артистка. – А крутить банки я ее научу (смеется)".

Если же говорить серьезно, что у Аниты Цой есть к будущей невесте засидевшегося в холостяках сына ряд требований.

"Девственность ей сохранять не обязательно, но желательно, чтобы у нее пока не было детей, - пояснила певица. – Важно, чтобы она вела активный образ жизни, занималась спортом, умела бы дружить".

"Корейским мужчинам нравятся светловолосые девушки с голубыми глазами, – рассказала Анита. – Но сын сказал, что красота, визуальная составляющая, для него не так важна, как душа и внутреннее наполнение. Поэтому важно, чтобы она была примерно ровесницей сына для общности интересов".

Анита Цой мечтает о пятерых внуках. Поэтому певица хочет, чтобы невеста сына была к такому подвигу материнства готова.