Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником

Российский актер Александр Домогаров – любимец многих россиян. В его фильмографии более 110 работ, среди наиболее популярных – "Союз спасения" и "Бандитский Петербург". 60-летний артист до сих пор снимается в фильмах и сериалах, а также работает в театре. Однако недавно стало известно, что знаменитость может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником.

Стало известно, что Александру диагностировали серьезное заболевание – спондилоартроз. При этом недуге у людей пропадает чувствительность конечностей и появляется мучительная боль при любом движении. Осложняется неутешительный диагноз Домогарова межпозвоночной грыжей, которую у артиста также обнаружили недавно. Помимо этого, звезда страдает от остеохондроза и уплотнения позвонков. Этот "букет" делает работу артиста на сцене невыносимой.

В ближайшее время Александру предстоит сконцентрироваться на здоровье. Актера ждет медикаментозный курс, после чего под наблюдением медиков он приступит к вытяжению. Дальше Домогарову предстоит заниматься оздоровительной гимнастикой вкупе с физиотерапией. Все процедуры и реабилитация займут не меньше нескольких месяцев.

Сообщается, что сейчас звезда фильмов и сериалов трудится над театральной постановкой "Маскарад", которая пройдет в Театре Российской армии. Однако высока вероятность, что из-за проблем со здоровьем артист будет вынужден завершить карьеру.

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