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Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов? Дело вовсе не в спорте и диетах

Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов? Дело вовсе не в спорте и диетах

Анфиса Чехова раскрыла тайну своего похудения.

Ведущая Анфиса Чехова поделилась своим опытом существенного снижения веса. Знаменитость похудела на 30 килограммов. Во время участия в "Шоу Воли" ведущий Павел Воля не мог не отметить заметные изменения во внешности 46-летней телезвезды.

Анфиса объяснила, что ее успех не был связан с жесткими диетами или изнурительными тренировками. В основе ее трансформации лежали не столько физические, сколько психологические и духовные изменения. Она подчеркнула, что отпустила навязчивое желание похудеть, что, по ее словам, сыграло ключевую роль.

Кроме того, Анфиса Чехова рассказала о своем решении исключить из рациона сахар. Телезвезда уже девять лет живет без этого продукта. Этот шаг также значительно повлиял на ее общее состояние здоровья и помог поддерживать достигнутый результат.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. По словам телеведущей, подвергнувшись избиению, ей впервые потребовалась помощь психолога. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".

8 апреля 2024, 18:16
Анфиса Чехова. Фото: кадр ТНТ / Шоу Воли (48 выпуск)
Дмитрий Алексеев
Rutube / Шоу Воли✓ Надежный источник

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