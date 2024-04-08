Как Анфисе Чеховой удалось похудеть на 30 килограммов? Дело вовсе не в спорте и диетах

Ведущая Анфиса Чехова поделилась своим опытом существенного снижения веса. Знаменитость похудела на 30 килограммов. Во время участия в "Шоу Воли" ведущий Павел Воля не мог не отметить заметные изменения во внешности 46-летней телезвезды.

Анфиса объяснила, что ее успех не был связан с жесткими диетами или изнурительными тренировками. В основе ее трансформации лежали не столько физические, сколько психологические и духовные изменения. Она подчеркнула, что отпустила навязчивое желание похудеть, что, по ее словам, сыграло ключевую роль.

Кроме того, Анфиса Чехова рассказала о своем решении исключить из рациона сахар. Телезвезда уже девять лет живет без этого продукта. Этот шаг также значительно повлиял на ее общее состояние здоровья и помог поддерживать достигнутый результат.

Ранее Анфиса Чехова рассказала о физическом насилии со стороны бывшего возлюбленного. По словам телеведущей, подвергнувшись избиению, ей впервые потребовалась помощь психолога. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".