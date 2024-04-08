Анна Калашникова рассказала, что Пугачева худела с помощью препаратов

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллектаЖенский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артистаПасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле" 78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма78-летний Петросян впервые снялся в кино! Смотрим трейлер дебютного для артиста фильма

Лента новостей

Понедельник 8 апреля

11:41Снявшая кольцо Нюша подогрела слухи о разводе: "С мужем рассталась" 10:59Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником 10:11"Ждет уголовочка": Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале 09:4316-летний сын рассказал про отношения с Дианой Гурцкая 09:34Анна Калашникова рассказала, что Пугачева худела с помощью препаратов 08:55"Пьяный валялся на сцене": Агутин высказал все, что думает о SHAMAN 04:15Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни 01:01Как приготовить гоголь-моголь: классический рецепт домашнего десерта 21:46Почему Стоянов "послал" Михалкова? 20:00Гороскоп для женщины Рыбы на июнь 2024 года 18:09Поплавская высмеяла пение Успенской: Особо чувствительным не рекомендую слушать 15:23Вскрылась причина ухода Казановой от Матвиенко 12:04Сябитова задолжала налоговой крупную сумму: подробности 09:05Сайты знакомств: преодолеваем стереотипы и находим настоящую любовь 09:02Гороскоп на июнь 2024 года для женщины Водолей 06:24Питомцы знаменитостей: в чем разгуливают четвероногие друзья главных модников столицы 03:29Все ли средства одинаково хороши в борьбе за густоту волос? Мнение специалиста 00:07Запеченная курица с двойной паприкой: ужин без хлопот 22:47Гороскоп для женщины Козерог на июнь 2024 года 21:16Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 18:12Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он? 16:27Можно ли забеременеть во время месячных: мифы и реальность 15:21Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 12:10Заметила не сразу: экс-жена Мамаева получила серьезную травму на съемках шоу в Китае 09:36Гороскоп для женщины Стрелец на июнь 2024 года 09:10За кадром "Давай поженимся!": какие на самом деле отношения у Гузеевой и Сябитовой? 04:32"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 01:05Роза Сябитова заговорила об изменах: "Должно быть много" 00:47Как почистить электрический чайник от накипи: популярные народные средства и бытовая химия 22:11Что сеять в апреле: полный гид по рассаде 21:43Сафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 21:13Друг рассказал о состоянии Расторгуева, концерт которого был внезапно отменен 20:38Бузова купается в щедрых подношениях ухажеров: но что ей важно на самом деле? 19:55Гороскоп для женщины Скорпиона на июнь 2024 года 19:46Драпеко призвала оставить Пугачеву в прошлом 18:45Концерт "Любэ" отменился за несколько часов до начала: что произошло 17:41Сябитова о разводе Асмус и Харламова: У Кристиночки характер - мама не горюй! 16:44Никита Ефремов объяснил, почему боится стать отцом 15:49Лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева срочно доставили в больницу - СМИ 15:31Гороскоп для женщины Весы на июнь 2024 года 14:52Сын Софьи Эрнст доложил отцу о ее выходках: "Там мама с каким-то дядей" 14:14Актер Нилов рассказал, как жена изменила его жизнь 13:41Лариса Гузеева улетела от мужа с другим мужчиной: "Целовать ножку будешь" 11:43Лолита отказалась от финансовой помощи Аниты Цой после "голой" вечеринки 11:06Дочь Анны Седоковой про 31-летнего отчима Яниса Тимма: "Не воспринимала как отца" 10:10Музыкант Стас Намин рассказал о планах посетить Пугачеву 09:27Пропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 08:36Стоимость особняка Стаса Михайлова ужаснула россиян: переплюнул даже Пугачеву 04:50Обвиненная в фотошопе Собчак ужаснула поклонников внешним видом 01:4747-летняя Шакира закрутила роман с молодым актером: друзья переживают за певицу
1370
800
true

Анна Калашникова рассказала, что Пугачева худела с помощью препаратов

Анна Калашникова рассказала, что Пугачева худела с помощью препаратов

Певица сильно сбросила в весе за последнее время.

Популярная российская исполнительница Алла Пугачева долгое время была королевой российского шоу-бизнеса. Имея сильный голос и артистичность, певице недоставало только одного – тонкой, изящной фигуры, которую все привыкли видеть у артистов. Примадонна старательно пыталась худеть, однако результатов заметно не было до определенного времени. Недавно исполнительница хита "Миллион алых роз" резко убавилась в объемах. 

Секрет столь стремительного и успешного похудения раскрыла актриса Анна Калашникова. Она заявила, что стройную талию и впалые щеки Пугачевой обеспечили не здоровое питание и спорт, а некий препарат, который медики назначают людям с сахарным диабетом. Звезда сериала "Город соблазнов" отметила, что лекарство не так безопасно, как о нем думают. 

Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey

Так, по словам актрисы, количество побочных эффектов, которые могут появиться от приема этого "чудо-средства", перекрывают все приятные последствия в виде легкого похудения. Самые безобидные побочки: проблемы с ЖКТ и набор веса после прекращения приема. Однако этот препарат может привести к страшным болезням, которые нужно будет лечить всю оставшуюся жизнь, в том числе к онкологии, предупредила Анна. 

Актриса рассказала, что не только Алла Борисовна привела себя в форму с помощью этого лекарства. Оно невероятно популярно у многих представителей российского шоу-бизнеса и за рубежом. Например, Ким Кардашьян, Кристине Агилере и даже Илону Маску приписывают использование инъекций. 

Ранее сообщалось, что Юлианна Караулова резко похудела после болезни.

8 апреля 2024, 09:34
Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Снявшая кольцо Нюша подогрела слухи о разводе: "С мужем рассталась"

Снявшая кольцо Нюша подогрела слухи о разводе: "С мужем рассталась"
Певица поделилась сокровенным.

Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником

Домогаров может завершить карьеру из-за проблем с позвоночником
Артист страдает от серьезного заболевания.

"Ждет уголовочка": Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале

"Ждет уголовочка": Лолита оказалась замешана в очередном грязном скандале
Певица пообещала наказать обидчицу.

16-летний сын рассказал про отношения с Дианой Гурцкая

16-летний сын рассказал про отношения с Дианой Гурцкая
Певица дала совет стоящему на распутье наследнику.

"Пьяный валялся на сцене": Агутин высказал все, что думает о SHAMAN

"Пьяный валялся на сцене": Агутин высказал все, что думает о SHAMAN
Певец сделал рассказал всю правду о "конфликте" с "патриотом".

Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни

Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни
Сваха Анна Осипова разобрала причины проблем, которые возникают при построении отношений между мужчиной и женщиной.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"