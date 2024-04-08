Анна Калашникова рассказала, что Пугачева худела с помощью препаратов

Популярная российская исполнительница Алла Пугачева долгое время была королевой российского шоу-бизнеса. Имея сильный голос и артистичность, певице недоставало только одного – тонкой, изящной фигуры, которую все привыкли видеть у артистов. Примадонна старательно пыталась худеть, однако результатов заметно не было до определенного времени. Недавно исполнительница хита "Миллион алых роз" резко убавилась в объемах.

Секрет столь стремительного и успешного похудения раскрыла актриса Анна Калашникова. Она заявила, что стройную талию и впалые щеки Пугачевой обеспечили не здоровое питание и спорт, а некий препарат, который медики назначают людям с сахарным диабетом. Звезда сериала "Город соблазнов" отметила, что лекарство не так безопасно, как о нем думают.





Так, по словам актрисы, количество побочных эффектов, которые могут появиться от приема этого "чудо-средства", перекрывают все приятные последствия в виде легкого похудения. Самые безобидные побочки: проблемы с ЖКТ и набор веса после прекращения приема. Однако этот препарат может привести к страшным болезням, которые нужно будет лечить всю оставшуюся жизнь, в том числе к онкологии, предупредила Анна.

Актриса рассказала, что не только Алла Борисовна привела себя в форму с помощью этого лекарства. Оно невероятно популярно у многих представителей российского шоу-бизнеса и за рубежом. Например, Ким Кардашьян, Кристине Агилере и даже Илону Маску приписывают использование инъекций.

Ранее сообщалось, что Юлианна Караулова резко похудела после болезни.