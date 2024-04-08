Киркоров жестко врезал Тодоренко в эфире популярного шоу: "Какая она тебе Ириша"

В последнем выпуске известного телешоу "Маска" произошел скандал. Ведущие Регина Тодоренко и Филипп Киркоров устроили разборки из-за того, что не могли решить, кто находится под маской "Бабочки". Супруга Влада Топалова предположила, что перед ними стоит российская актриса Ирина Пегова, и назвала звезду в уменьшительно-ласкательной форме – Ириша. Это вывело из себя исполнителя хита "Цвет настроения синий". Он не выдержал и жестко врезал Тодоренко прямо в эфире.

"Ириша Пегова? Какая она тебе Ириша? Как будто вы с ней на короткой ноге", – набросился на телеведущую Киркоров.

Впрочем, и Регина не стала молчать. Она вскочила со своего места и повышенным тоном заявила, что коллеге следует прикусить язык, раз уж он не высказывает других версий относительно скрывающейся участницы. Не ожидавший такого выпада в свою сторону Киркоров удивился и попросил рекламную паузу, чтобы выяснить отношения с Тодоренко за кадром.

Успокоить раскричавшихся судей попытался ведущий Вячеслав Макаров, он призвал вернуться к обсуждению "Бабочки". Однако Киркорову и Тодоренко явно было не до нее. В отличие от приглашенного жюри Ларисы Долиной. Она заявила, что поняла, кто скрывается под маской, но раскрывать личность не стала.

Услышавший это Филипп Бедросович теперь набросился на Долину. Он назвал ее "врушкой" и раскритиковал за то, что она стала озвучивать имя участницы.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Киркорова.