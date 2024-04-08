Кристину Асмус срочно госпитализировали незадолго до выхода на сцену

Известная актриса Кристина Асмус столкнулась с неожиданными проблемами со здоровьем, из-за чего ей пришлось временно отказаться от выступлений. В преддверии своего выхода на сцену в роли в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда", актриса столкнулась с резким ухудшением самочувствия, в результате чего ее температура подскочила до критических отметок, достигнув почти 40 градусов. Это вынудило медиков принять решение о ее немедленной госпитализации.

На данный момент состояние Асмус, судя по ее словам в популярной соцсети, стабилизировалось, и она находится на пути к выздоровлению, однако все еще остается под пристальным наблюдением врачей. Актриса выразила благодарность всем, кто проявил беспокойство и поддержку в этот непростой момент, и призвала беречь себя.

Кристина Асмус также поделилась своими переживаниями по поводу необходимости переноса долгожданного спектакля, который является для нее не просто работой, а истинной страстью. Она призналась, что каждое представление для нее – это полное самоотдачи действо, в котором она "сгорает дотла".

Несмотря на текущие обстоятельства, спектакль был не отменен, а перенесен на 7 июня. Кристина Асмус заверила, что все ранее приобретенные билеты останутся действительными для новой даты, и пригласила зрителей подготовиться к предстоящему "потрясению", обещая незабываемое впечатление от представления.