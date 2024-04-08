16-летний сын рассказал про отношения с Дианой Гурцкая

Анита Цой представила грандиозный этно-мюзикл "Ожерелье России. Легенды". Среди оценивших эту работу была и Народная артистка России, член Общественной палаты Диана Гурцкая.

Певиц пришла на мюзикл с сыном Константином Кучеренко, которому скоро исполнится 17 лет. "Сегодня я готовлюсь ЕГЭ, не хочется подвести своих учителей, – рассказал женскому журналу "Клео.ру" наследник певицы. – Правда, с будущей профессией пока не определился. Не исключаю, что это будет музыка. Время покажет".

"Самая главная профессия по жизни – это быть хорошим человеком, – заметила Диана. – А остальное – дело наживное. Но еще важно любить то дело, которым ты занимаешься, относиться с душой, и тогда все получится".

Сын певицы рассказал, что девушки пока у него нет – сейчас на первом месте учеба. Но обязательно познакомит маму с ней, когда приедет время. "У нас с мамой очень открытые и доверительные отношения", – заметил Константин.

На премьере мюзикла Диана с сыном появились в стильных черных кожаных куртках. И со стороны казалось, что они – брат с сестрой. Константин трогательно заботится о таланливой маме. Он стал для Дианы надеждой и опорой после того, как в мае прошлого года скоропостижно скончался ее супруг Петр Кучеренко.