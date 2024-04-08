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Раскрыта баснословная сумма, которую Маша Распутина потратила на пластику

Раскрыта баснословная сумма, которую Маша Распутина потратила на пластику

Какие хирургические вмешательства перенесла Маша Распутина?

Известная исполнительница Маша Распутина, которой скоро исполнится 60 лет, активно следит за своей внешностью и, как известно, не раз прибегала к услугам пластической хирургии. Эксперт в области пластической хирургии Дмитрий Зимин поделился наблюдениями относительно изменений во внешности артистки, основываясь на анализе ее фотографий.

По его мнению, Распутина прошла через несколько хирургических вмешательств, направленных на коррекцию как верхней, так и нижней частей лица. В частности, якобы была проведена эндоскопическая коррекция верхней части лица, что видно по изменению положения бровей. В области шеи и нижней части лица также были заметны изменения, указывающие на проведение лифтинга. Кроме того, улучшение состояния кожи вокруг глаз говорит о выполнении блефаропластики и круговой подтяжке лица, считает эксперт.

Суммарные затраты Маши Распутиной на пластические операции, согласно оценкам специалиста, составили около трех миллионов рублей. Однако для поддержания достигнутого результата артистка регулярно тратит значительные суммы на дорогостоящие процедуры ухода за кожей лица каждый месяц. Эти меры помогают ей сохранять молодость и привлекательность.

8 апреля 2024, 20:51
Маша Распутина. Фото: YouTube / @HEATshowbiz
Дмитрий Алексеев
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

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