Ольга Будина назвала книги и фильмы о "Гарри Поттере" вредными для детей

Серия книг и фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере полюбились многим россиянам. Эту историю часто показывают в период новогодних праздников, а также существуют огромные сообщества поклонников героев из волшебного мира Хогвартс. Однако романы Джоан Роулинг – не просто безобидная сказка и могут быть вредными для детей, заявила звезда "Таежного романа". Ольга Будина сравнила российские произведения с зарубежными и пришла к неутешительному выводу.

"Нам показывают героя, который никто без помощи неких магических сил. А вот в наших сказках победу одерживает именно человек, когда он проявляет свои качества, когда он меняется", – рассказала она о разнице между героями.

По мнению звезды, наши дети, насмотревшись фильмов и начитавшись фэнтези о магах, могут тоже начать рассчитывать на волшебную палочку и магические способности. При этом в подрастающем поколении очень важно воспитывать качества, которые помогут им достигать успехов, а не чувство беспомощности и зависимости от неких обстоятельств, которые пропагандируют романы, написанные Джоан Роулинг.

По словам Ольги, не стоит нашим детям видеть эти фильмы. А если и показывать историю о Гарри Поттере, то обязательно объясняя спорные моменты.

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