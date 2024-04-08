"Пьяный валялся на сцене": Агутин высказал все, что думает о SHAMAN

Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, стал символом сегодняшнего времени и полюбился многим россиянам. Его песни после гламурных поп-композиций звучат по-новому и трогают до глубины души, заявляют поклонники исполнителя хита "Я русский". Однако вместе с популярностью и количеством фанатов у певца-патриота растет и число хейтеров. Так, известно, что многие коллеги недолюбливают SHAMAN и даже отказываются выходить с ним на одну сцену.

Теперь появились слухи, что к числу критиков Дронова примкнул и Леонид Агутин. Два года назад на красной дорожке исполнитель песни "На сиреневой луне" не хотел мешать Ярославу фотографироваться и дождался, пока тот уйдет, прежде чем выйти к камерам. Однако некоторые посчитали, что музыкант не желает появляться с 32-летним артистом на совместных снимках.

"Я много читал про себя всякого в интернете, что я в военкомате кого-то убил и сбежал, пьяный валялся на сцене", – рассказал Леонид.

Позже Агутина снова обвинили в том, что он не пожелал петь с SHAMAN на одном концерте и даже выругался в сторону Дронова. На этот раз Леонид решил раз и навсегда закрыть эту тему и высказал все, что думает о SHAMAN.

"Тот, кто смог завоевать любовь аудитории, в любом случае талантливый человек. Плюс, наверное, воспитание не позволяет. А главное – меня там не было вообще. Я давно не пою финальную песню в "Песне года", – рассказал он.

Эту ситуацию прокомментировал и сам SHAMAN. Он заявил, что не верит в слухи о том, что Агутин плохо к нему относится. По словам Ярослава, после того случая они еще не виделись, но выразил уверенность, что при встрече пожмут друг другу руки, как старые приятели.

Ранее Салтыков заявил, что верит в патриотизм Шевчука больше, чем в патриотизм SHAMAN.

