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Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни

Что мешает найти вторую половинку? Топ-5 причин неудач в личной жизни

Сваха Анна Осипова разобрала причины проблем, которые возникают при построении отношений между мужчиной и женщиной.

У Игоря Николаева есть прекрасная песня "Пять причин", так вот в проблемах построения отношений между мужчиной и женщиной есть множество причин, но разберем самые распространенные, которых тоже пять.

Причина 1. "Зачем мне партнер?"

Перед тем, как основательно приступить к поискам спутника жизни, крайне важно ответить себе честно и без лукавства на важные вопросы: Зачем мне партнер? Что я могу ему дать? Что я хочу получить от него? и, как правило, большинство из вас не смогут на них внятно ответить. "Чтобы не быть одной (одному), чтобы родить ребенка, чтобы была половинка, чтобы было легче финансово, чтобы было с кем поговорить, чтобы не было тоскливо, уже пора замуж (жениться)" — список можно продолжать.

Если такие понятия как любовь, отношения, доверие, совместные цели и задачи, не стоят на первом месте в вашем воображаемом списке целей – вам не нужны отношения. Это не про них, а про удовлетворение ваших незакрытых вопросов, которые надо решить самостоятельно, с самим с собой, и только потом отправляться в увлекательное путешествие под названием: "Знакомства с целью создания семьи".

Причина 2. "Жених приходящий и уходящий".

Незакрытые отношения – одна из причин неудач в поиске. Например, люди находятся в созависимых отношениях, в которых нет определенности и стабильности, зато есть драйв и адреналин, которые никак не связаны с понятием "взрослые отношения"; либо есть несвободный партнер под названием "днем по будням"; либо вялотекущие редкие встречи с дикой формулировкой "для здоровья"; либо просто «в сердце живёт неразделенная любовь, которую надо изо всех сил выкорчевывать путем вышибания клин клином".

Вам, наверное, кажется, что вы с легкостью откажетесь от бесперспективных, на ваш взгляд, отношений без всякого сожаления, но при условии, что появится новый перспективный объект. Так вот, он не появится. Есть теория про старый и новый шкаф, которая стара как мир и о ней мы говорить не будем. А вот про посыл во Вселенную – это правда, так как она работает по-честному и помогает свободным людям, которые не пытаются усидеть на двух стульях. Сядьте, наконец, на один, и все у вас получится!

Причина 3. "Он (она) должен…"

"Он должен меня сначала добиваться, украшать мой досуг, быть всегда интересным и инициативным и, конечно же, финансово обеспечивать мои потребности".

"Она должна быть молодой, красивой, сексуальной, ни разу не меркантильной, хозяйственной и родить мне трёх детей".

Так вот, никто вам ничего не должен. Всё ЭТО возможно только в УЖЕ сложившихся отношениях, когда люди друг друга выбрали сердцем и стали ценными друг для друга. Иных вариантов не существует.

Причина 4. "Мне уже пора…"

Все подруги-друзья семейные, родители твердят о внуках, биологические часы не просто тикают, а бьют в набат. А вам хорошо без пары! Вы увлечены всем, чем угодно, только не поиском спутника жизни, вы не созрели, не готовы, не хотите, он вам не нужен на данном этапе вашей жизни. Причин может быть миллион, и если это не ваше решение, то значит именно вам еще не пора. Лучше быть взрослым и одиноким, чем ведомым, но соответствовать навязанному стереотипу, ублажая социум.

Причина 5. "Нет в мире совершенства…"

В вашем воображении живет определенный типаж, восседая на троне в вашей голове и отрастив  корону, покрывшуюся вековой пылью, стучит вам по макушке со словами: «Не то пальто! Мимо». А этот пресловутый типаж, будь он неладен, не хочет строить с вами отношения, и даже если иногда, вдруг, такое чудо случается, то быстро выясняется, что вы друг другу не подходите и жить с ним совершенно невозможно.

Попробуйте ответить себе на вопрос: что вас привлекает в конкретном типаже? А что вы сами хотите от отношений с ним? Скорее всего, он не способен дать вам то, чего вы так искренне жаждите. Так, покрутите головой по сторонам: вокруг миллионы мужчин и женщин, которые с радостью готовы дать вам то, чего вы так долго ищете! Возможно, их глаза не того цвета, а волосы не той длины, но это точно не влияет на качество отношений, потому что рано или поздно волосы редеют, кожа становится не такой упругой, а килограммы начинают жить по своим правилам, и только одно остается неизменным – любовь и доверие. Так, может стереть его ластиком из головы и не тратить своё драгоценное время на бесполезные поиски эфемерного принца или принцессы, а начать жить здесь и сейчас?

Любую проблему можно решить и договориться с собой вполне реально, если вы этого действительно хотите. Начните жить полной жизнью уже сегодня, не дожидаясь светлого будущего, а делая его своими руками!

8 апреля 2024, 04:15
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
Дмитрий Алексеев
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