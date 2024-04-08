Стало известно о планах Пугачевой на юбилей: отправится в тур по Европе

В недавнем разговоре с журналистами продюсер Сергей Дворцов раскрыл детали предстоящего празднования дня рождения Аллы Пугачевой. Известно, что певица, которая в последние годы живет за границей, намерена отметить свой юбилей с размахом.

Дворцов отметил, что для Аллы Борисовны характерна страсть к изысканности и желание быть в окружении замечательных людей. Она решила сохранить эти традиции, празднуя свое 75-летие. Пугачева объявила о скором выходе своего нового музыкального альбома, презентация которого запланирована на 15 апреля в Израиле. Также она собирается пригласить друзей для совместного торжества.

Как сообщил Дворцов, знаменитость представит свое первое индивидуальное выступление в Израиле, а затем отправится в тур по европейским странам. Предполагается, что ее второе выступление состоится на Кипре. В подготовке к выпуску альбома Аллы Пугачевой будет содействовать Нателла Крапивина, которая известна своим сотрудничеством с популярной исполнительницей Светланой Лободой.

Ранее Сергей Дворцов говорил, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте может получить статус иноагента. Слова музыкального продюсера приводил женский журнал "Клео.ру".