Снявшая кольцо Нюша подогрела слухи о разводе: "С мужем рассталась"

В начале этого года общественность бурно обсуждала возможный развод певицы Анны Шурочкиной, которая известна под сценическим псевдонимом Нюша. Супруга артистки Игоря Сивова буквально застукали в объятьях другой женщины. На одном из светских мероприятий избранник певицы слился в страстном поцелуе с брюнеткой, но вовсе не с Нюшей. Муж с женой никак не комментировали эту новость, однако потом звезда стала появляться без кольца на безымянном пальце.

Сейчас Нюша с головой окунулась в творчество и за последнее время выпустила сразу несколько новых треков, конечно, о чувствах и неразделенной любви. Кроме того, артистка кардинально сменила имидж и из мамы двух малышей превратилась в роковую красотку, которая всем своим видом заявляет, что она снова готова кружить головы. На днях исполнительница хита "Выше" поделилась новыми снимками в своем блоге, которые только подогрели слухи о разводе с супругом.

На фото Анна предстала в полностью черном наряде. Она надела облегающие лосины, остроносые туфли на каблуке и черные очки. Центром образа был крошечный топ, который практически не скрывает грудь. Финальным штрихом стали длинные бархатные перчатки, из-за которых поклонникам не удалось оценить, есть ли на пальце кольцо. Однако, по мнению фанатов, столь горячие снимки могла выложить только свободная девушка.

"Нюша такая красивая, с мужем рассталась?", "Эффект развода просто шикарен", – оценили новый имидж звезды поклонники.





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