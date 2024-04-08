Оскандалившаяся Волочкова собирается снять о себе фильм: "История маленькой девочки"

Известная российская балерина Анастасия Волочкова сейчас одна из самых обсуждаемых личностей российского шоу-бизнеса. Несмотря на то что призвание артистки – это танцы, она привлекает к себе внимание еще и образом жизни, который не всем по душе. Так, экс-приму Большого театра обвиняют в неразборчивости в мужчинах и слишком вульгарных выходках. Впрочем, сама танцовщица старается не обращать внимания на выпады в свою сторону и продолжает доказывать всем, что в первую очередь она профессионал "шпагата" и "плие".

Недавно Волочкова запустила собственное шоу "Одержимость", которое пользуется невероятной популярностью у ее фанатов. Так, на одном из недавних выступлений желающие увидеть танцы артистки проломили дверь в зал. Да и сама балерина очень гордится своим детищем. Настолько, что собирается снять одноименный автобиографический фильм.

В этой киноленте Анастасия выложит всю подноготную о своей жизни и тяжелом пути в балете. В работе она поведает о своем детстве и становлении как личности в жестоком мире шоу-бизнеса.

"Это история моей жизни. История маленькой девочки, которая захотела стать балериной и стала ей, но не знала, каким путем этого придется ей достичь", – заинтриговала поклонников звезда.

Дата выхода фильма и другие подробности балерина не сообщила.

Ранее Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой.