Звезда "Реальных пацанов" Бербер указала на двуличие Кологривого: Не уважаю такое

Артист Никита Кологривый вызвал значительный резонанс своими заявлениями и действиями после того, как его популярность взлетела вверх благодаря сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте". Много внимания привлекли его откровенные высказывания. В своей критике актер не щадил ни классиков сцены, ни нынешних коллег. Особенно критиковал молодой артист тех, кто достиг успеха в кино без профессионального образования.

В ответ на эти комментарии Зоя Бербер, известная по роли в сериале "Реальные пацаны" и не имеющая актерского диплома из-за решения покинуть учебное заведение ради съемок, высказалась в недавнем интервью. Она подчеркнула, что предпочла бы обсудить претензии Кологривого лично, указав на несоответствие его слов с принципами прямого и открытого общения, характерными для ее родной Перми.

"Сомневаюсь, что до того, как вынести это в публичную плоскость, он говорил все это людям в глаза. Не уважаю такое", – сказала Зоя, указав тем самым на двуличие актера.

Кроме ответа Никите Кологривому, Зоя Бербер также рассказала о своем сложном выборе между продолжением обучения и началом карьеры в кино. Признавшись в том, что поступление в театральный институт было для нее удачей, актриса объяснила, как важно было не упустить возможность, которая могла бы не представиться вновь. Она поделилась воспоминаниями о том, как решение уйти из института вызывало у нее сомнения, но поддержка и советы со стороны профессионалов помогли ей сделать выбор в пользу карьеры актрисы.