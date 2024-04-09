Только один знак: астролог Глоба рассказал, кого ждет финансовый успех в апреле

Апрель этого года – непростой период для многих. Чего только стоит ретроградный Меркурий, из-за которого некоторые уже столкнулись с неприятностями. Известно, что по вине этого астрологического события могут происходить не самые приятные моменты в жизни, на работе и в любовных делах. А кто-то и вовсе предпочитает не выходить в это время из дома. Тем не менее не всех в этом месяце ждут проблемы. Для одного знака зодиака ближайшие недели будут очень удачными в финансовом плане, отметил астролог Павел Глоба.

По словам эксперта, в апреле Водолеям предстоит испытать на себе все прелести щедрости судьбы. В кошельках представителей этого знака зодиака деньги появятся неожиданно и без особых усилий. Это может быть премия или крупный выигрыш в лотерею. Кроме того, в вашу жизнь могут неожиданно вернуться старые знакомые, которые отдадут давно забытый долг. Также есть шанс получить приятные на ощупь купюры в подарок.

По словам астролога, есть вероятность, что начальство оценит ваши заслуги по достоинству и предложит повышение. В этом случае не стоит мешкать, важно успеть и получить максимальную выгоду, пока небесные тела на вашей стороне. В этот период есть шанс хорошо вложить деньги и приумножить их.

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