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Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

Блогеру Дане Милохину пришла повестка в армию

Популярный "тиктокер" получил документ в связи с весенним призывом.

Перед популярным блогером Даней Милохиным снова замаячила перспектива одеться в солдатскую форму. 22-летнему кумиру молодежи пришла повестка в армию в связи с весенним призывом. Документ отправили по месту его последней прописки – в TikTok Хаус, который расположен в городе Красногорске. 

Источник информирует, что это первый случай, когда Милохина хотят призвать в армию. Осенью прошлого года уведомление было доставлено по адресу в Анапе, где когда-то жил Даня. Однако тогда родители блогера не стали подписывать повестку. Как известно, сам бывший участник "Ледникового периода" сейчас проживает в Королевстве Таиланд. 

Ранее блогер возвращался в Москву ненадолго несколько месяцев назад, однако, узнав, что может пополнить ряды вооруженных сил, быстро купил обратный билет. Сам Милохин заявляет, что не планирует возвращаться на Родину.

В последнее время построивший успешную карьеру в блогинге Даня решил покорять спортивную сферу. Он всерьез увлекся боксом и даже провел один бой с индийским спортсменом Аджмал Ханом. Милохин отказался выходить на ринг под песню SHAMAN "Я русский", заявив, что это "кринж". На поединке он появился в сопровождении гимна России и обернувшись во флаг страны. К слову, блогер одержал победу в первом раунде. 

Ранее Даня Милохин в эфире российского ТВ заявил о скором возвращении на родину. 

9 апреля 2024, 10:57
Даня Милохин. Фото: скриншот YouTube /@MadonnaMur
Елизавета Федорова
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