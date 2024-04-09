Ксения Собчак похвасталась британским акцентом сына: "В 7 лет!"

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак похвасталась в своем блоге британским акцентом сына. На кадрах Платон радуется подарку. Он хотел открыть коробку, но Ксения попросила его сначала прочитать содержимое открытки, которая прилагалась. Мальчик начал бегло озвучивать английские слова, а Собчак обратила внимание на британский акцент ребенка Максима Виторгана.

"Видео страшной гордости – обратите внимание на британский акцент в 7 лет! Он дорого стоил во всех смыслах", – подписала видео телеведущая.

Дочитав открытку, мальчик ринулся к коробке. Там оказался пляжный коврик с инициалами Собчак.

Достижения сына Ксении оценили и поклонники. В комментариях они похвалили Платона за старания, а телеведущую за то, что дает сыну хорошее образование.

"Ксения молодец, образованная сама и сынишку воспитывает соответствующе, и образование ему даёт подобающее, умничка", – написал один из подписчиков.

Впрочем, были и те, кто неоднозначно ответил на пост Собчак. Некоторые заявили, что ее хвастовство неуместно, другие написали, что не слышат в речи ее сына британского акцента.

Напомним, Платон родился в браке Ксении и Максима Виторгана. Пара развелась в 2019 году. По словам Собчак, она не хочет, чтобы сын пошел по стопам отца и стал актером. Она считает эту профессию несерьезной для мужчины.

Ранее обвиненная в фотошопе Собчак показала снимки без макияжа и в халате.