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Вторник 9 апреля

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Лишившийся конечностей Костомаров рассказал, что сын шутит над его протезами

Лишившийся конечностей Костомаров рассказал, что сын шутит над его протезами

Фигурист продолжает восстанавливаться после ампутации.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лишился конечностей в прошлом году. Спортсмен слегка приболел и кашлял, однако продолжил работать. Спустя несколько дней фигуриста экстренно доставили в реанимацию и диагностировали пневмонию. На фоне инфекции у Романа развился сепсис, который в результате привел к гангрене и некрозу тканей. Медики ампутировали Костомарову стопы и кисти. 

Сейчас спортсмен буквально начинает жизнь с нуля. Фигуристу установили протезы, и он снова учится ходить и владеть руками. Недавно Костомаров впервые после ампутации встал на коньки, пока неуверенно, но прокатился по льду, который долгое время был частью его жизни. 

В своем непростом положении Костомаров демонстрирует удивительную силу духа и упорство. Более того, фигурист даже умудряется шутить над своим недугом. Он рассказал, что и его 8-летнего сына тоже забавляют протезы папы. 

"Я говорю: "Сынуль, пойдем, отстегнешь мои сапожки". Он отстегивает, кнопку нажимает, снимает, в сторону ставит и говорит: "Пап, у тебя, по-моему, кожаные ноги были полегче", – смеясь, рассказал забавный случай спортсмен. 

Роман Костомаров. Фото: соцсети/@romankostomarovkrs

Напомним, когда Костомаров попал в больницу, врачи считали, что помочь олимпийскому чемпиону практически невозможно. Инфекция поразила 90 процентов легких фигуриста. Однако медикам все же удалось спасти жизнь Романа. Прославленному спортсмену провели 16 операций, и он смог вернуться к своей привычной жизни. 

Ранее супруга фигуриста рассказала, что в их отношениях с Костомаровым есть сложности. 

9 апреля 2024, 13:31
Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фото: соцсети/@romankostomarovkrs
Елизавета Федорова
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