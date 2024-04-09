Лишившийся конечностей Костомаров рассказал, что сын шутит над его протезами

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров лишился конечностей в прошлом году. Спортсмен слегка приболел и кашлял, однако продолжил работать. Спустя несколько дней фигуриста экстренно доставили в реанимацию и диагностировали пневмонию. На фоне инфекции у Романа развился сепсис, который в результате привел к гангрене и некрозу тканей. Медики ампутировали Костомарову стопы и кисти.

Сейчас спортсмен буквально начинает жизнь с нуля. Фигуристу установили протезы, и он снова учится ходить и владеть руками. Недавно Костомаров впервые после ампутации встал на коньки, пока неуверенно, но прокатился по льду, который долгое время был частью его жизни.

В своем непростом положении Костомаров демонстрирует удивительную силу духа и упорство. Более того, фигурист даже умудряется шутить над своим недугом. Он рассказал, что и его 8-летнего сына тоже забавляют протезы папы.

"Я говорю: "Сынуль, пойдем, отстегнешь мои сапожки". Он отстегивает, кнопку нажимает, снимает, в сторону ставит и говорит: "Пап, у тебя, по-моему, кожаные ноги были полегче", – смеясь, рассказал забавный случай спортсмен.





Напомним, когда Костомаров попал в больницу, врачи считали, что помочь олимпийскому чемпиону практически невозможно. Инфекция поразила 90 процентов легких фигуриста. Однако медикам все же удалось спасти жизнь Романа. Прославленному спортсмену провели 16 операций, и он смог вернуться к своей привычной жизни.

Ранее супруга фигуриста рассказала, что в их отношениях с Костомаровым есть сложности.