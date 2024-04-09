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Вторник 9 апреля

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Лишившаяся 900 тысяч рублей Казарновская рассказала, как поверила мошенникам

Лишившаяся 900 тысяч рублей Казарновская рассказала, как поверила мошенникам

Как аферистам удалось развели Любовь Казарновскую?

Оперная певица Любовь Казарновская стала жертвой мошенников, потеряв около 900 тысяч рублей. В недавнем интервью она поделилась, что столкнулась с хитроумной аферой, в которой преступники использовали передовые технологии, включая искусственный интеллект и нейролингвистическое программирование, чтобы манипулировать ее решениями.

Ситуация развернулась после того, как Казарновская получила сообщение от якобы ее коллеги Айдара Ахметова с просьбой срочно перевести деньги на указанный счет из-за угрозы безопасности ее финансов. Оказалось, что аккаунт Ахметова был взломан, а его голос подделан с помощью нейросети.

Звезда оперы обратилась за помощью в полицию, где выяснилось, что она не единственная жертва этой группировки аферистов. Среди пострадавших оказались также известные личности, включая Дмитрия Певцова, Валерию Ланскую и Татьяну Орлову.

Эксперты говорят, вернуть украденные средства практически невозможно, поскольку денежные потоки часто направляются за границу. По слова адвоката Гюзель Жубановой, только сами потенциальные жертвы могут предотвратить подобные инциденты, научившись не вступать в подозрительное общение.

После потери денег Любовь Казарновская была вынуждена увеличить свою рабочую нагрузку, участвуя в съемках, выступлениях и гастролях.

9 апреля 2024, 18:19
Любовь Казарновская. Фото: YouTube / @empatia_manuchi
Дмитрий Алексеев
Пятый канал✓ Надежный источник

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