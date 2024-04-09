Отец покойного Кунгурова взял слово: Просто не выдержал эту болезнь

В Москве произошла трагедия – скончался певец Евгений Кунгуров, известный по участию в телевизионном шоу "Голос" и проекте "Один в один". Под стенами дома было обнаружено бездыханное тело артиста. Говорят, вокалист продолжительное время боролся с депрессией.

Семейная жизнь Кунгурова также испытывала непростые времена, ведь годом ранее его супруга инициировала процедуру развода. В течение прошлого года музыкант неоднократно находился на лечении в специализированном медицинском учреждении из-за психических расстройств. Но на учете, по данным СМИ, певец нигде не состоял.

Виктор Кунгуров, отец певца, поделился сведениями о состоянии здоровья своего сына за последний период. Он опроверг слухи об онкологических заболеваниях, подчеркнув, что Евгений страдал от множества других недугов, чьи корни остались неясными. Последняя встреча с сыном, произошедшая незадолго до трагедии, показала, что Евгений переживал серьезные проблемы со здоровьем, которые в конечном итоге стали непосильным бременем для него.

"Он болел очень сильно и просто не выдержал эту болезнь", – рассказал Виктор в программе "Малахов".

Сейчас в Сети обсуждают последние публикации Евгения Кунгурова. В частности, народ обратил внимание на видеоролик, в котором артист говорит о том, что "все будет замечательно". Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".