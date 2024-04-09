Скончавшийся Кунгуров оставил трогательное послание: "Все будет замечательно"

Восьмого апреля в Москве около жилого многоэтажного дома нашли тело мужчины. Им оказался популярный российский артист, которого многие знали по участию в шоу "Голос" Евгений Кунгуров. Сообщается, что накануне он написал супруге текстовое сообщение и заявил, что планирует свести счеты с жизнью. После этого жена не смогла до него дозвониться.

Ирина находилась не в Москве, поэтому не имела возможности приехать в квартиру. Она сразу же вызвала спасателей и полицию и попросила их проверить супруга, который отправил ей тревожное сообщение. Прибывшие на место службы обнаружили 40-летнего мужчину мертвым.

О трагедии в семье родители Кунгурова узнали по телефону. Они живут на Урале. Отец певца рассказал, что никак не может поверить в произошедшее.

Чуть меньше месяца назад Кунгуров оставил в своем блоге трогательное послание. Артист заявил, что семья, отношения и любовь к родным – самое дорогое, что есть в нашей жизни. В видео он выразил уверенность, что "все будет замечательно", и покинул кадр.





СМИ сообщают, что психоэмоциональное состояние Евгения было нестабильным. Он долгое время лечился у психиатра в частной клинике, однако на учете у специалистов не состоял. Жена рассказала, что супруг страдал от депрессивного расстройства. Ирина и Евгений воспитывали двух детей: старшему сыну восемь лет, дочке всего два.